李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
韓國總統特使樸炳錫（左）24日將李在明致大陸國家主席習近平的親筆信轉交大陸外長王毅，強調韓國新政府高度重視韓中關係。（歐新社）
韓國總統李在明即將與美國總統川普舉行會談之際，派特使樸炳錫赴北京會見大陸外長王毅，並轉交致大陸國家主席習近平親筆信。韓聯社報導，樸炳錫表示，南韓新政府高度重視韓中關係，希望借此訪共同推動近年受挫的韓中關係重回「正軌」。據大陸外交部新聞稿，樸炳錫還表示，韓方始終尊重「一個中國立場」。

李在明結束訪日行程後於24日飛抵華盛頓，開啟為期三天的訪美日程，將於25日與川普舉行會談。韓聯社稱，預期韓美峰會將就兩國上月底達成的經貿協議細節問題、提升駐韓美軍戰略靈活性等重點議題廣泛進行討論。

早前曾傳出，南韓面臨美國政府施壓，要求允許在台海發生衝突時調派駐韓美軍。但南韓外長官趙顯本月18日在國會備詢詢時，就「駐韓美軍在台灣發生緊急情況時介入的可能性不應成為韓美首腦會談議題」的主張表示認同。

與此同時，南韓前國會議長樸炳錫則率領總統特使團，於24日至27日訪問中國大陸，並在24日中韓建交33周年當天在北京會見王毅。

1992年8月23日，時任韓國總統盧泰愚為與中華人民共和國建交，斷絕與中華民國的外交關係。韓國政府除要求中華民國駐韓國大使館人員於24小時內離境，原屬中華民國的大使館等資產和土地也被韓國政府接收並轉交中華人民共和國政府。次日，南韓與中國大陸正式建交。

韓聯社報導，樸炳錫還告訴王毅，李在明期待打造切實惠及兩國民眾的戰略合作夥伴關係，並再次邀請習近平出席10月在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議。

根據大陸外交部25日7時發布的新聞稿，王毅會見樸炳錫時表示，今天是中韓建交33周年紀念日，兩國關係正處於改善發展的重要時期。中方始終重視中韓關係，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

王毅還呼籲兩國共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。

據大陸外交部新聞稿，樸炳錫還告訴王毅，韓方始終尊重「一個中國立場」，願並行發展同中國等主要大國關係，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

