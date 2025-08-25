陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合。

通稿並未提及這次彩排動員多少人力，前兩次則分別有二點二萬、四萬人參與。不過據昨晚央視釋出的畫面，場面相當浩大，可見鳴響禮炮、徒步方隊、裝備方隊等彩排環節。

空中梯隊部分，港媒「01」報導，除第五代隱形戰機殲二○外，升級版殲二○Ａ、雙座版殲二○Ｓ以及大陸自研隱形戰機殲三五均出現在近月的彩排中，預測後三款新型戰機將在此次閱兵式上首次亮相。

第三次彩排期間，北京五環外的高架橋上也可見到「ＺＬＴ-一一式一○五毫米輪式突擊炮」裝甲戰鬥車等武器出現，後者在二○一九年大陸建政七十年首次亮相。

陸媒觀察者網昨刊登軍評文章稱，此次閱兵地面裝備有許多「該有」卻沒出現，例如最新型九九Ａ改進型坦克沒展出、身管火砲裝備幾乎完全缺席，是有史以來最簡化的陸戰裝備檢閱方陣，與此次閱兵目的是向世界展示解放軍的完整「解決方案」，因此在時長和方隊數量有限的情況下，縮減傳統陸戰裝備方隊，以更多地展示其他新型裝備有關。