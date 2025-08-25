聽新聞
0:00 / 0:00

陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合。

通稿並未提及這次彩排動員多少人力，前兩次則分別有二點二萬、四萬人參與。不過據昨晚央視釋出的畫面，場面相當浩大，可見鳴響禮炮、徒步方隊、裝備方隊等彩排環節。

空中梯隊部分，港媒「01」報導，除第五代隱形戰機殲二○外，升級版殲二○Ａ、雙座版殲二○Ｓ以及大陸自研隱形戰機殲三五均出現在近月的彩排中，預測後三款新型戰機將在此次閱兵式上首次亮相。

第三次彩排期間，北京五環外的高架橋上也可見到「ＺＬＴ-一一式一○五毫米輪式突擊炮」裝甲戰鬥車等武器出現，後者在二○一九年大陸建政七十年首次亮相。

陸媒觀察者網昨刊登軍評文章稱，此次閱兵地面裝備有許多「該有」卻沒出現，例如最新型九九Ａ改進型坦克沒展出、身管火砲裝備幾乎完全缺席，是有史以來最簡化的陸戰裝備檢閱方陣，與此次閱兵目的是向世界展示解放軍的完整「解決方案」，因此在時長和方隊數量有限的情況下，縮減傳統陸戰裝備方隊，以更多地展示其他新型裝備有關。

戰機 閱兵式

延伸閱讀

國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

九三閱兵倒數計時／總指揮「難產」 第三次彩排完成

九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

北京九三閱兵訓練靠AI糾錯提高效率 無人裝備可望成亮點

相關新聞

中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3...

聲援黎智英！港台民間團體西門町發聲 擔憂其健康要求釋放

香港邊城青年等港台民間團體今天傍晚在台北西門町聚集，聲援被港府羈押、面臨「港區國安法」重罪指控的蘋果日報創辦人黎智英。聲...

陸閱兵最後彩排 3新戰機將亮相

中共當局廿三日晚間舉行九三閱兵第三次彩排，新華社報導，這是活動前最後一次綜合演練，進行了全流程、全要素預演，包括紀念大會...

影／「聲援黎智英」西門街頭短講 聲援者高呼「Free Jimmy Lai」

香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。近日港版國安法最受關注的審訊之一的黎智英案，已經...

坐實兩國論？汪毅夫刊文兩岸無「國界」：賴清德有賊心賊膽 沒賊身板

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日在人民日報刊文，以兩個故事論述兩岸無「國界」，並批總統賴清德有坐實兩岸之間「邊界」的賊...

九三閱兵倒數計時／總指揮「難產」 第三次彩排完成

距離九三閱兵日倒數10天，包括99A坦克、新款戰甲車「LZ」及「PHL-191/PHL16 箱式火箭炮」等武器，近日分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。