中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共9月3日將在北京天安門廣場舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，天安門廣場9月1日至3日將暫停開放，北京故宮博物院8月31日至9月4日也將臨時閉館。圖為2015年中共舉行抗戰勝利70周年紀念大會。新華社
中共9月3日將在北京天安門廣場舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，天安門廣場9月1日至3日將暫停開放，北京故宮博物院8月31日至9月4日也將臨時閉館。圖為2015年中共舉行抗戰勝利70周年紀念大會。新華社

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3日將暫停開放，北京故宮博物院8月31日至9月4日也將臨時閉館。

澎湃新聞報導，天安門地區管理委員會24日發布通告指，為確保「專項活動」順利安全，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。通告表示，請廣大遊客提前做好行程安排，敬請諒解與配合。

故宮博物院24日也在官網發布臨時閉館公告，指為配合「天安門地區活動安排」，將於8月31日至9月4日臨時閉館，並於9月5日正常開放。公告表示，「請您合理安排參觀計畫，給您帶來不便，敬請諒解。」

至於天安門周邊其他景點，中國法院博物館尚未發布下周臨時閉館公告，微信小程式系統顯示8月31日仍開放民眾預約參觀，9月1日後則因超過提前7天預約期，暫無法顯示可否預約。

中國國家博物館、中國海關博物館、北京古觀象台等也都還未發布下周臨時閉館公告，不過此前都因閱兵彩排而曾提前閉館。

