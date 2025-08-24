中共大閱兵將至 天安門9月1至3日暫停開放、故宮臨時閉館5天

中共9月3日將在北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，因應活動舉行，天安門廣場9月1日至3日將暫停開放，北京故宮博物院8月31日至9月4日也將臨時閉館。

澎湃新聞報導，天安門地區管理委員會24日發布通告指，為確保「專項活動」順利安全，天安門廣場9月1日至3日暫停開放，9月4日適時恢復開放。通告表示，請廣大遊客提前做好行程安排，敬請諒解與配合。

故宮博物院24日也在官網發布臨時閉館公告，指為配合「天安門地區活動安排」，將於8月31日至9月4日臨時閉館，並於9月5日正常開放。公告表示，「請您合理安排參觀計畫，給您帶來不便，敬請諒解。」

至於天安門周邊其他景點，中國法院博物館尚未發布下周臨時閉館公告，微信小程式系統顯示8月31日仍開放民眾預約參觀，9月1日後則因超過提前7天預約期，暫無法顯示可否預約。

中國國家博物館、中國海關博物館、北京古觀象台等也都還未發布下周臨時閉館公告，不過此前都因閱兵彩排而曾提前閉館。