聲援黎智英！港台民間團體西門町發聲 擔憂其健康要求釋放

香港邊城青年等港台民間團體今天傍晚在台北西門町聚集，聲援被港府羈押、面臨「港區國安法」重罪指控的蘋果日報創辦人黎智英。聲援者除要求釋放黎智英外，並對他的健康狀況表達擔憂，指無論案情進展如何，黎智英的健康應獲得基本保障。

由香港邊城青年、台灣香港協會、台灣人權促進會、香港青年與人權公約監督聯盟、世代共好協會、無國界記者組織台灣分會等港台民間團體舉行的「聲援黎智英街站短講」活動，今天傍晚在台北捷運西門站6號出口登場。

活動除由上述港台民間團體的代表及相關人士輪番演講外，現場並高呼釋放黎智英、Free Jimmy Lai等口號，參與者並分別手持黎智英照片及自銬手銬，凸顯黎智英已被港府羈押逾4年半的處境。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，黎智英案目前已經進入結案陳詞階段，而黎智英2021年起就被獨囚至今，幾乎與世隔絕，日前他出庭結案陳詞時身體已有不適，加上他本就非常依賴藥物治療，今天的訴求除了要求立即釋放黎智英外，也希望港府從人道出發，無論案情如何進展，黎智英的健康應獲得基本保障。

在台流亡港人赴湯提到，黎智英今年已78歲，被長期單獨囚禁於赤柱監獄中已超過3年，環境極為惡劣，沒有冷氣及自然光，且高溫潮濕、空間狹窄，每天只有50分鐘放風，依聯合國定義已達酷刑標準。然而，儘管黎智英是英國公民，他的領事探視權與獨立醫療檢查權利也被剝奪，無疑構成身心的雙重折磨，黎智英的處境值得各界關注。

台灣香港協會理事長桑普表示，黎智英是個有傲骨的人，即使知道自己留在香港會很危險，而他也曾勸黎智英來台，但卻被拒絕。黎智英當時說，自己要「當船長，船長不會棄船離開」，要一直守護著自己的（蘋果日報）員工。

桑普提到，黎智英非常支持台灣的民主自由，真心希望未來能有一個民主的中國和民主的香港，如今雖然身陷囹圄長達近5年，但他依然堅持自己的原則。