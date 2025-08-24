影／「聲援黎智英」西門街頭短講 聲援者高呼「Free Jimmy Lai」

香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。近日港版國安法最受關注的審訊之一的黎智英案，已經進入結案陳詞階段，赴湯呼籲各界關注黎智英在羈押期間的健康狀況與基本權利。參與的香港青年與人權公約監督聯盟、世代共好協會、台灣香港協會、台灣人權促進會、無國界記者組織台灣分會等團體，手持黎智英照片，銬上手銬，高呼立即釋放黎智英、「Free Jimmy Lai」、關注香港在囚人士的權利。

黎智英是香港企業家及媒體人「蘋果日報」創辦人。2020年8月因「港版國安法」被捕，12月更被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。自2021年初被單獨囚禁，與外界幾乎隔絕。由於程序冗長，黎智英目前已被羈押超過1600天。

在台流亡港人赴湯在街頭短講以廣東話表示，黎智英今年78歲，尚未被定罪，但早已被長期單獨囚禁於赤柱監獄中，環境惡劣至極—無冷氣、無自然光、高溫潮濕、空間狹小，這些條件根據聯合國標準，已經構成酷刑。

赴湯表示，黎智英已經在這樣的情況下被囚超過三年。他每天只有50分鐘放風時間。黎智英是一名英國公民，他的領事探視權與獨立醫療檢查權利亦遭剝奪，嚴重違反國際人道與外交原則。黎智英近日在法庭上健康狀況明顯惡化，即使申請缺席聆訊亦遭拒絕，這對一位年邁在囚者而言，這無疑已構成身心上的雙重折磨。

赴湯呼籲，社會各界關注黎智英的處境，並要求香港政府立即釋放黎智英，保障他的健康與人道待遇。