快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

影／「聲援黎智英」西門街頭短講 聲援者高呼「Free Jimmy Lai」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」，與聲援團體在街頭短講。記者黃義書／攝影
香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」，與聲援團體在街頭短講。記者黃義書／攝影

香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。近日港版國安法最受關注的審訊之一的黎智英案，已經進入結案陳詞階段，赴湯呼籲各界關注黎智英在羈押期間的健康狀況與基本權利。參與的香港青年與人權公約監督聯盟、世代共好協會、台灣香港協會、台灣人權促進會、無國界記者組織台灣分會等團體，手持黎智英照片，銬上手銬，高呼立即釋放黎智英、「Free Jimmy Lai」、關注香港在囚人士的權利。

黎智英是香港企業家及媒體人「蘋果日報」創辦人。2020年8月因「港版國安法」被捕，12月更被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。自2021年初被單獨囚禁，與外界幾乎隔絕。由於程序冗長，黎智英目前已被羈押超過1600天。

在台流亡港人赴湯在街頭短講以廣東話表示，黎智英今年78歲，尚未被定罪，但早已被長期單獨囚禁於赤柱監獄中，環境惡劣至極—無冷氣、無自然光、高溫潮濕、空間狹小，這些條件根據聯合國標準，已經構成酷刑。

赴湯表示，黎智英已經在這樣的情況下被囚超過三年。他每天只有50分鐘放風時間。黎智英是一名英國公民，他的領事探視權與獨立醫療檢查權利亦遭剝奪，嚴重違反國際人道與外交原則。黎智英近日在法庭上健康狀況明顯惡化，即使申請缺席聆訊亦遭拒絕，這對一位年邁在囚者而言，這無疑已構成身心上的雙重折磨。

赴湯呼籲，社會各界關注黎智英的處境，並要求香港政府立即釋放黎智英，保障他的健康與人道待遇。

香港邊城青年、在台流亡港人赴湯（右），下午在西門町舉辦「聲援黎智英」，與聲援團體在街頭短講。赴湯與香港流亡藝術家黃國才（左）手持黎智英照片、銬上手銬。要求立即釋放黎智英。記者黃義書／攝影
香港邊城青年、在台流亡港人赴湯（右），下午在西門町舉辦「聲援黎智英」，與聲援團體在街頭短講。赴湯與香港流亡藝術家黃國才（左）手持黎智英照片、銬上手銬。要求立即釋放黎智英。記者黃義書／攝影
香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。赴湯手持黎智英照片，雙手銬上手銬，代表是黎智英分身要求立即釋放黎智英。記者黃義書／攝影
香港邊城青年、在台流亡港人赴湯，下午在西門町舉辦「聲援黎智英」街頭短講。赴湯手持黎智英照片，雙手銬上手銬，代表是黎智英分身要求立即釋放黎智英。記者黃義書／攝影

香港 人權 青年 人道 黎智英 港版國安法

延伸閱讀

桌球／WTT歐洲大滿貫賽 香港黃鎮廷、陳顥樺男雙奪冠

香港高才通計畫成功 每年為經濟帶來1.2%增長

樂天女孩小紫嗨收榴槤冰沙！和琳妲香港見面會怕胖分食

黎案續審 法官：黎智英公開言論 不同於2個阿伯飲茶聊天

相關新聞

坐實兩國論？汪毅夫刊文兩岸無「國界」：賴清德有賊心賊膽 沒賊身板

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日在人民日報刊文，以兩個故事論述兩岸無「國界」，並批總統賴清德有坐實兩岸之間「邊界」的賊...

九三閱兵倒數計時／總指揮「難產」 第三次彩排完成

距離九三閱兵日倒數10天，包括99A坦克、新款戰甲車「LZ」及「PHL-191/PHL16 箱式火箭炮」等武器，近日分別...

九三閱兵倒數計時／好看又好聽 最大規模軍樂團4亮點吸睛

中共九三閱兵尚未正式登場，許多亮點已在排練中曝光，其中，聯合軍樂團由千餘名官兵組成，是新中國閱兵史上規模最大的軍樂團，將...

李家超施政報告諮詢期意見書多1成：兩元乘車優惠一定繼續

香港特首李家超將於9月17日發表新一份施政報告，他23日到觀塘區的簡約公屋、傳統公屋與東九文化中心，聽取市民對新一份施政...

英國延後審批中國巨型使館建案 中方：嚴重關切

中國擬在倫敦興建歐洲規模最大的大使館，但因北京提供的設計圖遭局部塗黑，英國政府將審批時間推遲至10月21日。中國駐英使館...

不只盜名竊譽 陸學者還稱：不能誇大國民黨的抗戰作用

為維繫政權合法性，中共近年不斷誇大其在對日抗戰中的角色，更有學者稱「不能誇大國民黨的抗戰作用」，提出要揭露國民黨在抗戰中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。