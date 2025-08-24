坐實兩國論？汪毅夫刊文兩岸無「國界」：賴清德有賊心賊膽 沒賊身板

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日在人民日報刊文稱，賴清德有坐實兩岸邊界的企圖，但沒有條件，也承受不了代價。（中新社資料照片）
大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日在人民日報刊文稱，賴清德有坐實兩岸邊界的企圖，但沒有條件，也承受不了代價。（中新社資料照片）

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫24日在人民日報刊文，以兩個故事論述兩岸無「國界」，並批總統賴清德有坐實兩岸之間「邊界」的賊心和賊膽，但完全沒有條件、也承受不了做賊的慘痛代價。

汪毅夫為1950年3月出生人士，1990年加入台盟。畢業於福建師範大學中文系畢業，研究生學歷，文學碩士學位，研究員。曾任全國台聯會長，2020年12月任全國台灣研究會第七屆理事會會長。

《人民日報》第四版24日刊登署名為全國台灣研究會會長汪毅夫題為《兩岸之間無國界》文章。文章開頭引述兩個故事：一個故事是1981年3月4日，台北地方法院宣判幾名涉嫌「與大陸走私」的漁民無罪，理由是大陸和台灣無國界，不能構成走私罪。

第二個故事是蔡英文以「前陸委會主委、現任民進黨主席」的身分參加2008年6月14日至15日舉行的第二屆金門學學術研討會中，她的發言突顯當時推動「小三通」合法化的理由是「在這兩岸之間，在金門與廈門之間」沒有國界。

汪毅夫文章稱，蔡英文參與李登輝「兩國論」的起草後，還是承認兩岸之間沒有國界的事實。然而，她希望在「想像裡面」、在「概念」上「創造出一個邊界」。

文章最末將視角放在賴清德身上，汪毅夫表示，今之「務實台獨工作者」賴清德，會有在兩岸之間坐實蔡英文「想像」裡和「概念」上的「邊界」的企圖嗎？「他應該是『有賊心，有賊膽，沒有賊身板』，完全沒有條件，也承受不了膽敢做賊的慘痛代價。」

