英國延後審批中國巨型使館建案 中方：嚴重關切

中國擬在倫敦興建歐洲規模最大的大使館，但因北京提供的設計圖遭局部塗黑，英國政府將審批時間推遲至10月21日。中國駐英使館對此表示「嚴重關切」，敦促英國盡早批准中國新使館的規劃申請。

中國擬在英國建立新大使館的計畫又出現爭議，中方提供的設計圖有多處區域被塗黑。為中國政府提供服務的規劃諮詢公司DP9表示，中方認為提供完整的內部設計圖並不恰當。英國政府住房部回覆，基於需要更多時間考量相關反應，將把審批時間推遲至10月21日。

對此，中國駐英使館發言人23日表示，「我們對英方推遲審批中國駐英國大使館新館舍規劃申請表示嚴重關切。」並稱，「該項目的規劃申請一直遵循國際外交慣例和當地規則及程序。中方在給英國住房、社區和地方政府事務部的覆函中全面回應了涉及該項目規劃申請的有關問題。」

發言人還表示，為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務。中英兩國都有在對方首都修建新館舍的需求。「中方敦促英方履行相關義務，盡早批准中方新館舍規劃申請。」

對於有媒體指出「中國拒絕說明設計圖塗黑」，中國駐英使館發言人24日回應稱，「這是個別反華分子惡意散布的謠言，目的是製造混亂、擾亂視聽，我們對此強烈譴責。」

發言人稱，中方的規劃申請材料以及8月20日中方致英住房、社區和地方政府事務部的覆函及補充訊息已經清晰、全面地回應了英主管部門曾經提出的問題。「所謂中方拒絕說明信（訊）息、圖紙部分被『塗黑』，均是不實之詞。」

中國計劃在倫敦塔（Tower of London）附近一座擁有200年歷史的建築原址上興建新大使館，但因當地居民、國會議員及在英國的香港民主運動人士的反對，已停滯3年。英美兩國政治人物警告英國政府不應讓中國在該地興建使館，因為擔心其可能被用作間諜活動的基地。