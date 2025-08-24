彭博：正設法解決記者鍾碧琪港簽被拒問題

快訊

中央社／ 香港23日綜合外電報導

彭博今天表示，正在努力解決彭博駐香港記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）申請延續簽證遭到香港當局拒絕一事。

路透社報導，香港外國記者會（FCC）一則貼文指出，香港政府拒絕延長鍾碧琪的簽證，沒有任何解釋。 鍾碧琪昨天向路透社證實這項消息。

彭博則聲明表示，不對個案發表評論，但表示全力支持鍾碧琪，並將「繼續透過適當管道、努力解決此事」。

香港入境事務處當被問及對鍾碧琪的簽證情況時，其發言人聲明表示，該處不對個案發表評論，並表示申請人必須「符合資格標準」。

媒體倡議團體「無國界記者組織」（RSF）表示，香港自2020年「國家安全法」頒布以來，已有9名記者與當局發生簽證問題，導致香港在全球新聞自由指數排名降至第140位。列入指數評比有全世界180個國家和地區。

鍾碧琪在香港工作已有6年，最近職務是彭博的亞洲政府和經濟小組記者。

