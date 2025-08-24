快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

陸五自治區主席全落馬 內蒙古王莉霞傳涉煤礦貪腐

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（圖／取自界面新聞）
內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（圖／取自界面新聞）

內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，為中國大陸今年落馬的第四名自治區政府主席。香港星島日報指出，若加上幾年前的新疆維吾爾自治區前主席努爾．白克力，大陸五大自治區已經實現「主席反腐全覆蓋」。

中共中央紀委國家監委網站22日通報，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第39名中管幹部，也是今年落馬的第七個正部級「老虎」。

王莉霞為1964年6月生，遼寧建平人，為中共二十屆中央委員，2021年9月任內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席，她也成為中共第九位女性省級政府「一把手」。

王莉霞也是繼西藏自治區政府原主席齊扎拉、廣西壯族自治區政府原主席藍天立、寧夏回族自治區政府原主席劉慧之後，今年落馬的第四名自治區政府主席。

星島日報指出，內蒙古多地近日開會通報王莉霞被查。赤峰市強調，要「帶頭廉潔修身、廉潔齊家，從嚴管好家人、親屬和身邊工作人員，自覺接受嚴格約束和監督，築牢拒腐防變的家庭防線」，鄂爾多斯也強調「管好自己和親屬及身邊人」。從前述推測，王莉霞落馬跟家屬與煤礦有關。

內蒙古是中國煤炭產量最大的省區，幾年前曾經掀起「倒查二十年」，上千官員涉案。雖經過霹靂整頓，但涉煤貪腐依然是汙染當地政治生態的最大「毒瘤」，盛傳內蒙古一名發改委高層也捲入王案。

星島日報稱，王莉霞的丈夫據悉是學者，1959年6月出生，為統計學專家，曾任西安財經學院教授、陝西廣播電視大學校長、黨委書記。

王莉霞最後一次公開露面是赴巴彥淖爾市烏拉特後旗現場指揮因山洪失聯人員搜救工作。此前在2025年4月，中共中央第十巡視組進駐內蒙古自治區開展為期兩個半月的巡視工作。

中共 監委 反腐 內蒙古 自治區

延伸閱讀

集滿五自治區主席…指揮抗洪後被連夜帶走 內蒙61歲女虎落馬

規模歷來最高／習率2常委抵西藏 出席自治區成立60年

川普稱光電世紀騙局 黃國昌：「非核家園」掩護民進黨黑金貪腐

內蒙古街頭驚見四座共享單車？ 貪玩少年交代如何保持平衡

相關新聞

陸五自治區主席全落馬 內蒙古王莉霞傳涉煤礦貪腐

內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，為中國大陸今年落馬的第四名自治區政府主席。香港星...

九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

大陸九三閱兵活動腳步近，中國紀念抗戰勝利80周年大會23日完成第三次，也是最後一次綜合演練。

大罷免32：0完封 新華社：展現台灣民眾對賴清德強烈不滿

針對七名國民黨立委的罷免案23日全數未獲通過後，新華社周六晚9時許報導，國民黨在大罷免第二輪投票獲得全勝，並稱兩輪大罷免...

兩岸觀策／抗戰電影掀歷史記憶 反思兩岸的仇恨教育

最近大陸熱映的電影《南京照相館》，票房已經超過台幣一百億元，觀影人次逾七千五百萬，很大程度貼合了「時事」，還有多部抗日題材的影視作品會陸續上映。 《南京照相館》係根據史實做一定幅度的改編，不少大陸民眾觀影後心情沉重，深感這段歷史不該被遺忘，但也有不少民眾認為電影不斷重現血腥暴虐的畫面，恐揚起更多仇恨。近期民間對此爭論極為激烈，支持「不能原諒」論者絕非少數；拒絕帶小孩觀影的民眾也所在多有。

陸官方促稀土企業追蹤流向

大陸工信部等三部委發布「稀土暫行辦法」，要求稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月...

李在明訪美 派特使團赴中向習近平轉達親筆信

韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。