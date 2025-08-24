陸五自治區主席全落馬 內蒙古王莉霞傳涉煤礦貪腐

內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，為中國大陸今年落馬的第四名自治區政府主席。香港星島日報指出，若加上幾年前的新疆維吾爾自治區前主席努爾．白克力，大陸五大自治區已經實現「主席反腐全覆蓋」。

中共中央紀委國家監委網站22日通報，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第39名中管幹部，也是今年落馬的第七個正部級「老虎」。

王莉霞為1964年6月生，遼寧建平人，為中共二十屆中央委員，2021年9月任內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席，她也成為中共第九位女性省級政府「一把手」。

王莉霞也是繼西藏自治區政府原主席齊扎拉、廣西壯族自治區政府原主席藍天立、寧夏回族自治區政府原主席劉慧之後，今年落馬的第四名自治區政府主席。

星島日報指出，內蒙古多地近日開會通報王莉霞被查。赤峰市強調，要「帶頭廉潔修身、廉潔齊家，從嚴管好家人、親屬和身邊工作人員，自覺接受嚴格約束和監督，築牢拒腐防變的家庭防線」，鄂爾多斯也強調「管好自己和親屬及身邊人」。從前述推測，王莉霞落馬跟家屬與煤礦有關。

內蒙古是中國煤炭產量最大的省區，幾年前曾經掀起「倒查二十年」，上千官員涉案。雖經過霹靂整頓，但涉煤貪腐依然是汙染當地政治生態的最大「毒瘤」，盛傳內蒙古一名發改委高層也捲入王案。

星島日報稱，王莉霞的丈夫據悉是學者，1959年6月出生，為統計學專家，曾任西安財經學院教授、陝西廣播電視大學校長、黨委書記。

王莉霞最後一次公開露面是赴巴彥淖爾市烏拉特後旗現場指揮因山洪失聯人員搜救工作。此前在2025年4月，中共中央第十巡視組進駐內蒙古自治區開展為期兩個半月的巡視工作。