美智庫：南沙群島填海造陸 越南規模將超越中國

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）22日發布報告，指近日衛星圖像顯示，越南今年初以來在有主權爭議的南沙群島8個島礁開始進行填海造陸擴建工程。越南大舉填海造陸，規模恐超越宣稱擁有幾乎整個南海主權的中國。

據德國之聲報導，CSIS下屬的「亞洲海事透明倡議」報告指出，這些圖像顯示越南已在南沙群島上的六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁以及舶蘭礁，進行疏浚清淤與填海工程。

這些工程表示，越南在該主權爭議區域實際控制的21個岩礁和低潮高地，如今都已經擴建為人工島嶼。4年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡設施。

報告表示，越南也在三處此前已進行過中等規模造島的島礁上展開新一輪擴建。這三處分別為安波沙洲（Amboyna Cay）、染青沙洲（Grierson Reef）與西礁（West Reef）。

報告說，截至2025年3月，越南在南沙群島所造的人工島面積已達到中國造島面積的約70%。8個新島礁的填海工作幾乎可以確保越南將在造島規模上追平甚至超過中國。

美國戰略與國際研究中心的報告還指出，衛星圖像顯示，在越南聲稱擁有主權並且疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等基礎設施。

中國對幾乎整個南中國海提出主權要求，與汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等的主權主張存在重疊。中國此前進行了大規模的造島工程，遭到美國及其盟友的反對。