美智庫：南沙群島填海造陸 越南規模將超越中國

中央社／ 台北24日電

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）22日發布報告，指近日衛星圖像顯示，越南今年初以來在有主權爭議的南沙群島8個島礁開始進行填海造陸擴建工程。越南大舉填海造陸，規模恐超越宣稱擁有幾乎整個南海主權的中國。

據德國之聲報導，CSIS下屬的「亞洲海事透明倡議」報告指出，這些圖像顯示越南已在南沙群島上的六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁以及舶蘭礁，進行疏浚清淤與填海工程。

這些工程表示，越南在該主權爭議區域實際控制的21個岩礁和低潮高地，如今都已經擴建為人工島嶼。4年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡設施。

報告表示，越南也在三處此前已進行過中等規模造島的島礁上展開新一輪擴建。這三處分別為安波沙洲（Amboyna Cay）、染青沙洲（Grierson Reef）與西礁（West Reef）。

報告說，截至2025年3月，越南在南沙群島所造的人工島面積已達到中國造島面積的約70%。8個新島礁的填海工作幾乎可以確保越南將在造島規模上追平甚至超過中國。

美國戰略與國際研究中心的報告還指出，衛星圖像顯示，在越南聲稱擁有主權並且疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等基礎設施。

中國對幾乎整個南中國海提出主權要求，與汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等的主權主張存在重疊。中國此前進行了大規模的造島工程，遭到美國及其盟友的反對。

越南 主權 規模

相關新聞

陸五自治區主席全落馬 內蒙古王莉霞傳涉煤礦貪腐

內蒙古自治區黨委副書記、政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，為中國大陸今年落馬的第四名自治區政府主席。香港星...

九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

大陸九三閱兵活動腳步近，中國紀念抗戰勝利80周年大會23日完成第三次，也是最後一次綜合演練。

大罷免32：0完封 新華社：展現台灣民眾對賴清德強烈不滿

針對七名國民黨立委的罷免案23日全數未獲通過後，新華社周六晚9時許報導，國民黨在大罷免第二輪投票獲得全勝，並稱兩輪大罷免...

兩岸觀策／抗戰電影掀歷史記憶 反思兩岸的仇恨教育

最近大陸熱映的電影《南京照相館》，票房已經超過台幣一百億元，觀影人次逾七千五百萬，很大程度貼合了「時事」，還有多部抗日題材的影視作品會陸續上映。 《南京照相館》係根據史實做一定幅度的改編，不少大陸民眾觀影後心情沉重，深感這段歷史不該被遺忘，但也有不少民眾認為電影不斷重現血腥暴虐的畫面，恐揚起更多仇恨。近期民間對此爭論極為激烈，支持「不能原諒」論者絕非少數；拒絕帶小孩觀影的民眾也所在多有。

陸官方促稀土企業追蹤流向

大陸工信部等三部委發布「稀土暫行辦法」，要求稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月...

李在明訪美 派特使團赴中向習近平轉達親筆信

韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒...

