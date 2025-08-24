九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
解放軍九三閱兵舉辦在即，圖為參閱隊員在進行訓練。 （中新社）
大陸九三閱兵活動腳步近，中國紀念抗戰勝利80周年大會23日完成第三次，也是最後一次綜合演練。

新華社報導，23日17時至8月24日5時，北京天安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會第三次綜合演練。

報導指出，這是一次全流程、全要素預演，也是紀念大會最後一次綜合演練，包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容，重點檢驗了各流程、各環節的銜接配合，為正式活動的成功舉辦打下堅實基礎。

報導稱，夜幕下的天安門廣場燈光璀璨，軍樂中的受閱部隊威武雄壯。演練現場各環節組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到了預期目標。

大陸官方此前介紹，本次閱兵歷時70分鐘，解放軍新一代武器將集中亮相，包括高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，「首次亮相的新型裝備佔比很大」。此外，活動上也將展示中華人民共和國成立以來閱兵史上規模最大的軍樂團，屆時攜新曲目、新編排、新配置接受檢閱。

大陸官方今年盛大舉行紀念抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，其中最受關注的是9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵式，屆時中共總書記習近平將檢閱部隊並發表講話。

北京 天安門 解放軍 抗日戰爭

