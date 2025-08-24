快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

陸官方促稀土企業追蹤流向

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸要求稀土生產企業，應當建立稀土產品流向記錄制度。 （路透）
大陸要求稀土生產企業，應當建立稀土產品流向記錄制度。 （路透）

大陸工信部等三部委發布「稀土暫行辦法」，要求稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月10日前將上月度稀土產品流向資訊，記錄到工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。

有分析指出，透過對稀土的開採、冶煉分離進行總量調控，可以有效控制這一戰略資源，為經濟和國防安全提供保障，並在國際競爭中占據優勢的戰略地位。

證券時報報導，大陸工信部、國家發改委、自然資源部發布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法」。提到稀土生產企業應當嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定，在總量控制指標範圍內從事稀土開採和稀土冶煉分離。

「暫行辦法」明確表示，稀土生產企業由工信化部會同自然資源部確定。除確定的企業外，其他組織、個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離。

此外，稀土生產企業應如實記錄稀土產品流向資訊，並於每月10日前將上月度稀土產品流向信息，記錄到工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。

縣級以上人民政府工信部、自然資源主管部門應當加強對總量控制指標執行情況等的監督檢查，依法查處違法行為。

稀土 查處 主管

延伸閱讀

管控流向！陸要求稀土生產企業 應建立稀土產品流向紀錄制度

川普政府介入企業又一例 將取得10%英特爾股份

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

川普為何網開一面？大陸靠秘密武器貿易博弈 川普轉而對這國翻臉

相關新聞

陸官方促稀土企業追蹤流向

大陸工信部等三部委發布「稀土暫行辦法」，要求稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月...

李在明訪美 派特使團赴中向習近平轉達親筆信

韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒...

史上最大上合峰會 中方官宣習近平將出席會晤22國元首

中國外交部昨天宣布，上海合作組織峰會將於8月31日在天津登場，應邀出席峰會的外國元首有俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等22...

40層樓高…川青鐵路黃河特大橋坍塌 連夜搶工人員12墜亡

中國22日凌晨發生重大施工意外，川青鐵路尖扎黃河特大橋因鋼絞線繩索斷裂，造成施工人員16人墜落，官方通報已釀12人遇難、...

集滿五自治區主席…指揮抗洪後被連夜帶走 內蒙61歲女虎落馬

北京當局再度重磅打虎，中共中央紀委國家監委22日披露，61歲「女虎」中共內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌...

地方政府也被騙…湖北隨州市府與假國企簽下百億大單

中國近年不時傳出「假國企」、「假央企」四處行騙事件，盡管中央「打假」仍屢禁不絕，近日還傳出地方政府也疑似上當。據報導，湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。