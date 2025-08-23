快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

李在明訪美 派特使團赴中向習近平轉達親筆信

中央社／ 台北23日電
南韓總統李在明。 歐新社
南韓總統李在明。 歐新社

韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒報導稱，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

韓聯社報導，李在明將於24日派遣特使團訪問中國，並向習近平轉達親筆信。有分析指出，李在明將於25日（當地時間）訪美舉行韓美元首會談的情況下，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

韓國總統室發言人姜由楨22日舉行記者會並發布上述消息。她表示，特使團將於24日至27日訪中，與中國政府主要人士會晤，傳達李在明關於深化兩國友好關係的意願。特使團由前國會議長朴炳錫擔任團長，成員還包括執政黨共同民主黨議員金太年、朴釘，以及已故韓國前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

報導指出，特使團將於25日與中國外交部長王毅舉行會談，26日與中國全國人民代表大會常委會委員長趙樂際會晤。

姜由楨表示，特使團可能無法拜會習近平，因此將透過中方人士向習近平轉達李在明親筆信，內容包括構建造福兩國民生的雙邊關係等。

報導提到，政界普遍推測，李在明很可能在信中邀請習近平訪韓出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。今年APEC峰會10月31日將在韓國慶州登場。

對此，中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會表示，中方歡迎樸炳錫作為李在明總統特使來中訪問，雙方正就具體事宜保持著溝通。

8月24日是中韓建交33週年紀念日。毛寧說，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。

她表示，中方願與韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進，為兩國人民帶來更多福祉。

報導指出，李在明23日上午抵達日本東京，開啟為期6天的日美訪問行程，當天與日本首相石破茂會面，雙方集中討論韓日合作等議題。

李在明今天從日本啟程前往美國，將於當地時間25日與川普（Donald Trump）舉行會談。

關係 李在明 習近平

延伸閱讀

史上最大上合峰會 中方官宣習近平將出席會晤22國元首

李在明首訪日本：盼推動超越金大中－小淵宣言的新韓日共同宣言

控南韓邊境鳴槍示警 北韓指為蓄意挑釁

南韓總統李在明6天3夜拚外交啟程 今與日相石破茂會談

相關新聞

40層樓高…川青鐵路黃河特大橋坍塌 連夜搶工人員12墜亡

中國22日凌晨發生重大施工意外，川青鐵路尖扎黃河特大橋因鋼絞線繩索斷裂，造成施工人員16人墜落，官方通報已釀12人遇難、...

大陸央視再批美國晶片如「電子鑰匙」 點名輝達H20有「後門」

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視22日也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達的算力晶片「追蹤定...

李在明訪美 派特使團赴中向習近平轉達親筆信

韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒...

史上最大上合峰會 中方官宣習近平將出席會晤22國元首

中國外交部昨天宣布，上海合作組織峰會將於8月31日在天津登場，應邀出席峰會的外國元首有俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等22...

集滿五自治區主席…指揮抗洪後被連夜帶走 內蒙61歲女虎落馬

北京當局再度重磅打虎，中共中央紀委國家監委22日披露，61歲「女虎」中共內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌...

地方政府也被騙…湖北隨州市府與假國企簽下百億大單

中國近年不時傳出「假國企」、「假央企」四處行騙事件，盡管中央「打假」仍屢禁不絕，近日還傳出地方政府也疑似上當。據報導，湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。