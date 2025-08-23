快訊

大陸央視再批美國晶片如「電子鑰匙」 點名輝達H20有「後門」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央視揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達的算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟。路透

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視22日也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達的算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟，「就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把『電子鑰匙』，能神不知鬼不覺地隨時打開你家的門。」

輝達執行長黃仁勳22日快閃訪台，當被問及銷陸降規版H20的議題，他表示很感謝川普政府願意許可該公司的H20晶片銷陸，而中國政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應H20從來沒有這樣的後門存在，希望這樣的答案會使其放心，並正持續與其溝通，希望問題可以獲得解決。

大陸央視國防軍事頻道21日播出「礪劍」節目時，指今年5月美國議員提出1項法案，要求美國商務部強制美國晶片企業，在受出口管制的晶片中加入「後門」，其中包括輝達（陸稱英偉達）旗下的H20晶片。

報導指出，「後門」主要分為3類：「惡意自帶」、「後期破解」和「暗中植入」，其中輝達在高端算力晶片領域具有壟斷地位，「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟。

報導引述大陸網路安全專家閆懷志表示，美方在晶片裡「留後門」，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝1把「電子鑰匙」。這把「鑰匙」能隨時打開你家的門，甚至直接「鎖死」門，本質就是在晶片裡插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取信息或強制關機。

央視專題形容這是典型的「技術霸權」，指過去美國靠軍力控制世界，現在則用晶片、軟件、互聯網這些「看不見的工具」妄圖達到同樣目的。後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可隨時切斷電力、癱瘓通信，甚至操控軍備。

先前，央視旗下公眾號「玉淵譚天」，曾在8月10日發文指控「美國給晶片安後門」，宣稱輝達H20晶片完全可以實現「遠程關閉」功能，包括設定電壓、定時等條件讓晶片自動關閉。還批評H20晶片對於中國來說「既不環保、也不先進、更不安全。」

