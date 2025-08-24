川青鐵路一處大橋施工鋼索斷裂 12人死4失聯

快訊

中央社／ 北京23日電

中國川青鐵路青海段興建中的尖扎黃河特大橋，昨天發生鋼索斷裂事故，截至22日晚間6時，已造成12人死亡，4人失聯。

據中新社、中國新聞週刊等媒體報導，22日凌晨3時許，由中鐵大橋局集團公司負責施工、位於青海省海東市化隆縣境內的在建的川青鐵路尖扎黃河特大橋施工時突發事故。該工程正進行鋼絞線張拉作業，鋼索突然斷裂，引發鋼拱掉落、扣塔頂張拉平台同步翻落，導致16名作業人員跌落，包括15名施工人員、1名工程項目部負責人。

現場畫面顯示，大橋中間有數十公尺長的廊道脫落掉入水中，斷裂發生在靠近化隆回族自治縣的東側。大橋的斷裂廊道呈斜角狀插入黃河河面。

浙江工業大學土木工程學院教授彭衛兵根據現場圖片判斷，事故原因是單側吊索塔架上連接的主跨和邊跨扣索大多斷裂，造成扣索連接的正在施工的橋面，以及橋面上的工人墜入黃河，橋面至少斷裂了80至100公尺。

他分析，扣索斷裂的原因可能有兩種，包括繩索品質問題及施工誤差或施工操作不當；另外，螺栓孔沒有對齊，或局部的連接處安裝不牢固等操作不當，也都會導致各扣索之間受力不均勻，受力過大的部分可能因承受不了而突然斷裂。

參與過橋身主體鋼架裝配的河南工人蔣毅表示，一般橋面上會有4、5名工人進行鋼結構的預拼裝，再將其吊送至橋頂部，由幾名塔吊工人進行安裝。該過程中，因為要實施高空作業，塔吊工人都會穿戴五點式安全帶，橋面下也架設安全網，工程的安全措施是很完備的。

但彭衛兵認為，安全網一般設在緊靠橋面的下方，與橋體相連，因此，當扣索的斷裂導致橋面墜落後，安全網也隨之掉落，無法再起到防護作用。

尖扎黃河特大橋是川青鐵路路線上的重點工程，於2023年開始施工，今年6月14日實現封頂，預計於8月實現合龍。

