天津上合峰會 22國元首將出席

大陸外交部昨天宣布，上海合作組織峰會將於八月卅一日在天津登場，應邀出席峰會的外國元首有俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等廿二位，與包括聯合國秘書長古特雷斯等十位國際組織負責人，涵蓋歐洲、中亞、南亞、東南亞等各地區。大陸國家主席習近平將出席發表主旨演講，並與多國元首舉行雙邊會談。

大陸外交部部長助理劉彬表示，上合組織天津峰會將是大陸第五次、也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，是「中方今年最重要的元首外交和主場外交活動之一」，將發表「天津宣言」以及「世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立八十周年的聲明」，並批准「上合組織未來十年發展戰略」。

大陸國家主席習近平將主持峰會和「上海合作組織＋」會議，與成員國、觀察員國、對話夥伴及以「主席國客人」身分前來的國家領袖交流，期間他還將為與會領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

目前上合組織已包含十個成員國、兩個觀察員國和十四個對話夥伴，橫跨亞歐非三大洲。

劉彬指出，當前大陸同周邊關係處於歷史最好時期，「中國周邊格局和世界變局也進入深度聯動的發展階段」。

應邀出席峰會的外國元首除普亭、莫迪外，還有土耳其總統厄多安、印尼總統普拉伯沃、伊朗總統裴澤斯基安、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼、蒙古國、亞塞拜然、馬爾地夫等國總統，以及亞美尼亞、尼泊爾、埃及、馬來西亞、越南等國總理，柬埔寨首相、寮國國家主席等。

十個國際組織負責人，除聯合國秘書長古特雷斯外，還有上合組織秘書長、獨聯體秘書長、東協秘書長、亞信秘書長、亞投行行長等組織負責人。