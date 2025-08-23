聽新聞
天津上合峰會 22國元首將出席

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中國大陸昨天宣布，普亭等22國元首將出席在天津舉行的上合組織峰會；圖為今年5月時，大陸國家主席習近平（左）應邀出席俄羅斯紅場閱兵，和俄羅斯總統普亭相鄰而坐。歐新社
大陸外交部昨天宣布，上海合作組織峰會將於八月卅一日在天津登場，應邀出席峰會的外國元首有俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等廿二位，與包括聯合國秘書長古特雷斯等十位國際組織負責人，涵蓋歐洲、中亞、南亞、東南亞等各地區。大陸國家主席習近平將出席發表主旨演講，並與多國元首舉行雙邊會談。

大陸外交部部長助理劉彬表示，上合組織天津峰會將是大陸第五次、也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，是「中方今年最重要的元首外交和主場外交活動之一」，將發表「天津宣言」以及「世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立八十周年的聲明」，並批准「上合組織未來十年發展戰略」。

大陸國家主席習近平將主持峰會和「上海合作組織＋」會議，與成員國、觀察員國、對話夥伴及以「主席國客人」身分前來的國家領袖交流，期間他還將為與會領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

目前上合組織已包含十個成員國、兩個觀察員國和十四個對話夥伴，橫跨亞歐非三大洲。

劉彬指出，當前大陸同周邊關係處於歷史最好時期，「中國周邊格局和世界變局也進入深度聯動的發展階段」。

應邀出席峰會的外國元首除普亭、莫迪外，還有土耳其總統厄多安、印尼總統普拉伯沃、伊朗總統裴澤斯基安、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼、蒙古國、亞塞拜然、馬爾地夫等國總統，以及亞美尼亞、尼泊爾、埃及、馬來西亞、越南等國總理，柬埔寨首相、寮國國家主席等。

十個國際組織負責人，除聯合國秘書長古特雷斯外，還有上合組織秘書長、獨聯體秘書長、東協秘書長、亞信秘書長、亞投行行長等組織負責人。

普亭 莫迪 習近平 厄多安

相關新聞

在陸銷售受阻…傳輝達暫停生產H20晶片？陸外交部：各國應共同維護全球產供鏈

外媒報導稱，輝達已要求鴻海等零組件供應商，停止為大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的生產。對此，大陸外交部發言人毛...

廣角鏡／川青鐵路施工斷索 12死

川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋廿二日凌晨三時許發生施工繩索斷裂事故，至昨晚為止已致十二人死亡、四人失聯。

天津上合峰會 22國元首將出席

大陸外交部昨天宣布，上海合作組織峰會將於八月卅一日在天津登場，應邀出席峰會的外國元首有俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等廿二...

嚴重違紀違法！內蒙古主席王莉霞被查 陸省區政府領導人落馬今年第3位

中共中央紀委國家監委網站下午通報，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察...

黎智英涉國安案今進行結案陳詞 辯方指表達己見不違法

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天繼續進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港區國安法生效後，已沒有...

南韓總統不去九三閱兵 先派前國會議長當特使訪陸…陸外交部：歡迎

中共將於9月3日，在北京舉行紀念抗日戰爭80周年的盛大閱兵式，但一向被認為親中的南韓總統李在明，日前確定不會出席，而是由...

