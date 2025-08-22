嚴重違紀違法！內蒙古主席王莉霞被查 陸省區政府領導人落馬今年第3位

中共中央紀委國家監委網站下午通報，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王莉霞是繼山西省長金湘軍、廣西主席藍天立，今年第3名任內落馬的中國省區政府領導人。

王莉霞最後一次公開露面是8月16日，內蒙古巴彥淖爾烏拉特後旗發生山洪導致人員失聯，她趕赴現場指揮人員搜救工作。其後，內蒙古黨委書記孫紹騁19日赴土默特右旗檢查指導防汛救災工作，而不是王莉霞前往；當晚，中國社群傳出她被查。

公開簡歷顯示，61歲的王莉霞是蒙古族，遼寧建平人，1985年9月參加工作，1992年12月加入中國共產黨，具有經濟學博士學位。

她曾任教西安統計學院，其後歷任陝西省統計局副局長，陝西省統計局黨組書記、局長，銅川市市長等職，2013年任陝西省副省長。

2016年，王莉霞任內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長；2019年任內蒙古黨委常委、呼和浩特市委書記；2021年升任內蒙古黨委副書記、政府主席迄今。她也是第20屆中央委員。

王莉霞在內蒙古任職期間，2018年發生被稱為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」的李建和案，涉案金額高達人民幣30億餘元。其後，內蒙古官場展開清洗，多名官員落馬。李建和落馬時是呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記。

2021年在11月24日，王莉霞在「全區開發區以案促改工作動員部署電視電話會議」指示，要「以李建平等嚴重違紀違法案件為鏡鑒，聚焦規劃專案、資金土地、選人用人、制度機制、營商環境等重點領域，全面查清事、查清人、查清問題，不留死角、不留盲區」。

她還提到，要深挖細究問題根源，完善體制機制、補實短板漏洞，「消除權力尋租空間、剷除腐敗滋生土壤」；確保以案促改工作取得實實在在成果。

王莉霞是今年落馬的第7名中國正部級高官。另外6人分別為：14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊紮拉；14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良；山西省委副書記、省長金湘軍；廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立；14屆全國政協常委、經濟委員會副主任畢井泉；13屆全國政協教科衛體委員會副主任劉慧。