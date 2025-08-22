快訊

在陸銷售受阻…傳輝達暫停生產H20晶片？陸外交部：各國應共同維護全球產供鏈

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
外媒The information報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）H20晶片在大陸銷售遇阻後，已經通知部分零組件供應商暫停與H20相關的生產工作。路透

外媒報導稱，輝達已要求鴻海等零組件供應商，停止為大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的生產。對此，大陸外交部發言人毛寧22日回應，「作為原則，我們一貫認為，各方各國都應當共同維護全球產供鏈的穩定暢通。」

毛寧22日下午主持大陸外交部例行記者會。會上彭博提問，據報導，輝達指示其供應商停止生產與H20晶片相關的產品，此前也有報導稱，中方不鼓勵企業使用H20晶片，中方有何評論？

毛寧首先回應，「這個問題建議你向中方的主管部門了解」，她接著又表示，「作為原則，我們一貫認為，各方各國都應當共同維護全球產供鏈的穩定暢通。」

美國科技新聞網站The Information和路透報導稱，因北京加強監管，輝達已要求鴻海等零組件供應商，停止為大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的生產。

輝達則聲明表示，「我們持續管理我們的供應鏈以應對市場狀況」，但未進一步說明相關情況。

不過，早前路透也引述知情人士稱，輝達正在為大陸市場開發1款基於最新Blackwell架構的新型AI晶片，性能將強於H20，暫定名為B30A。

