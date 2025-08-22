南韓總統不去九三閱兵 先派前國會議長當特使訪陸…陸外交部：歡迎

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧說，大陸願推動中韓戰略合作夥伴關係邁進。（圖／取自大陸外交部網站）

中共將於9月3日，在北京舉行紀念抗日戰爭80周年的盛大閱兵式，但一向被認為親中的南韓總統李在明，日前確定不會出席，而是由國會議長禹元植代表參加，另，南韓前國會議長朴炳錫近日將作為李在明特使訪陸。大陸外交部發言人毛寧今天說，中方歡迎朴炳錫作為李在明特使訪陸，大陸願推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進。

今年是中韓建交33周年，毛寧說，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮。

毛寧表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進，為兩國人民帶來更多的福祉。

就朴炳錫將於24日至27日率團訪問大陸，期間將與大陸外長王毅和大陸國家副主席韓正等會談。毛寧說，中方歡迎朴炳錫前國會議長作為李在明總統的特使來華訪問，雙方正在就具體的事宜保持著溝通。

至於韓方將由禹元植出席9月3日的紀念活動，毛寧則表示，關於紀念活動邀請外國領導人的情況和有關安排，大陸和各方保持著溝通，有消息會及時發布。

