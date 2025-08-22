南韓總統不去九三閱兵 先派前國會議長當特使訪陸…陸外交部：歡迎
中共將於9月3日，在北京舉行紀念抗日戰爭80周年的盛大閱兵式，但一向被認為親中的南韓總統李在明，日前確定不會出席，而是由國會議長禹元植代表參加，另，南韓前國會議長朴炳錫近日將作為李在明特使訪陸。大陸外交部發言人毛寧今天說，中方歡迎朴炳錫作為李在明特使訪陸，大陸願推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進。
今年是中韓建交33周年，毛寧說，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平穩定和發展繁榮。
毛寧表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進，為兩國人民帶來更多的福祉。
就朴炳錫將於24日至27日率團訪問大陸，期間將與大陸外長王毅和大陸國家副主席韓正等會談。毛寧說，中方歡迎朴炳錫前國會議長作為李在明總統的特使來華訪問，雙方正在就具體的事宜保持著溝通。
至於韓方將由禹元植出席9月3日的紀念活動，毛寧則表示，關於紀念活動邀請外國領導人的情況和有關安排，大陸和各方保持著溝通，有消息會及時發布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言