黎智英涉國安案今進行結案陳詞 辯方指表達己見不違法

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天繼續進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港區國安法生效後，已沒有請求外國制裁香港，而過去的相關言論，只是表達一己之見。

根據商業電台發自法庭的報導，辯方在陳詞時，作了以上表示。

據報導，辯方認為，控方過度解讀黎智英過往一些請求制裁香港的言論，建議法庭不應只斟酌黎智英部分言論。

但法官質疑，黎智英的言論對中國懷敵意，對香港及外界散播恐懼，不能以行使言論自由作為解釋，又指自由表達意見合法，但發言目的是希望利用外國施壓，以改變北京中央政府及港府，則是另一回事。

黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件本週一起在西九龍裁判法院進行結案陳詞，案件此前已審理了百餘天。