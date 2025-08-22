黎智英涉國安案今進行結案陳詞 辯方指表達己見不違法
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天繼續進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港區國安法生效後，已沒有請求外國制裁香港，而過去的相關言論，只是表達一己之見。
根據商業電台發自法庭的報導，辯方在陳詞時，作了以上表示。
據報導，辯方認為，控方過度解讀黎智英過往一些請求制裁香港的言論，建議法庭不應只斟酌黎智英部分言論。
但法官質疑，黎智英的言論對中國懷敵意，對香港及外界散播恐懼，不能以行使言論自由作為解釋，又指自由表達意見合法，但發言目的是希望利用外國施壓，以改變北京中央政府及港府，則是另一回事。
黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件本週一起在西九龍裁判法院進行結案陳詞，案件此前已審理了百餘天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言