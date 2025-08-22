快訊

中央社／ 香港22日電
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法，21日繼續進行結案陳詞；圖為大批傳媒日前到場關注案件。中通社
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法，21日繼續進行結案陳詞；圖為大批傳媒日前到場關注案件。中通社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天繼續進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港區國安法生效後，已沒有請求外國制裁香港，而過去的相關言論，只是表達一己之見。

根據商業電台發自法庭的報導，辯方在陳詞時，作了以上表示。

據報導，辯方認為，控方過度解讀黎智英過往一些請求制裁香港的言論，建議法庭不應只斟酌黎智英部分言論。

但法官質疑，黎智英的言論對中國懷敵意，對香港及外界散播恐懼，不能以行使言論自由作為解釋，又指自由表達意見合法，但發言目的是希望利用外國施壓，以改變北京中央政府及港府，則是另一回事。

黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件本週一起在西九龍裁判法院進行結案陳詞，案件此前已審理了百餘天。

香港 北京 黎智英 國安法 言論自由 港版國安法

相關新聞

南韓總統不去九三閱兵 先派前國會議長當特使訪陸…陸外交部：歡迎

中共將於9月3日，在北京舉行紀念抗日戰爭80周年的盛大閱兵式，但一向被認為親中的南韓總統李在明，日前確定不會出席，而是由...

在陸銷售受阻…傳輝達暫停生產H20晶片？陸外交部：各國應共同維護全球產供鏈

外媒報導稱，輝達已要求鴻海等零組件供應商，停止為大陸市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的生產。對此，大陸外交部發言人毛...

黎智英涉國安案今進行結案陳詞 辯方指表達己見不違法

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天繼續進行結案陳詞，黎智英透過代表大律師在庭上辯護說，在港區國安法生效後，已沒有...

梁文道Podcast節目遭陸全面下架…可能原因曝光 網怒：容不下溫和聲音

香港文化人梁文道在中國大陸經營的付費Podcast節目「八分半」，在暫停更新一個月後遭到全面下架，不少網友對於竟然容不下...

「牢牢鎖進中國版圖」習近平現身西藏 外媒：精心政治秀

中共總書記習近平昨出席西藏自治區成立60周年慶祝大會及遊行活動，他在聽取西藏自治區工作匯報時強調要「治藏、穩藏、興藏」。...

只是冷和平？王毅剛走、印度試射可打擊「全中國」的導彈

在中國外長王毅甫結束印度訪問，新德里20日宣布成功試射一枚中程彈道導彈，稱該導彈將能攜帶核彈頭打擊中國境內任何地方。印度...

