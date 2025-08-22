梁文道Podcast節目遭陸全面下架…可能原因曝光 網怒：容不下溫和聲音

香港文化人梁文道在中國大陸經營的付費Podcast節目「八分半」，在暫停更新一個月後遭到全面下架，不少網友對於竟然容不下「這樣理性又溫和的聲音」感到憤怒。

7月底，中國最大Podcast平台「喜馬拉雅」突然下架「八分半」全部內容，梁文道在多個社群平台的官方帳號也被清空，用戶量較小的另一平台「小宇宙」當時仍可正常收聽。

香港信報1日報導說，「八分半」遭下架的原因，疑是7月初梁文道在「人們為什麼如此懷念蔡瀾」的一集中，提及他曾在「蘋果日報」撰文，並感激當時社長董橋和老闆「Jimmy（黎智英）」的寬容。

新加坡聯合早報指出，梁文道在該集懷念蔡瀾的節目中還說，金庸以前寫的報紙社論很銳利，「有些拿出來放到今天的香港，那是能坐牢的言論」，感慨「這輩子沒見過香港這麼蕭條」。

當時報導說，梁文道表示其帳號被通知不准發布新內容15天，預料本月6日應可如期恢復。

不過，中國許多自媒體指出，進入8月後，曾一度在喜馬拉雅重新上架的「八分半」又遭下架；20日，該節目連在小宇宙也遭下架。多名用戶透過客服已收到節目訂閱費退款，意味著平台已確認節目無法恢復。

此前已遭內容清空的多個梁文道官方社媒帳號，20日也徹底無法訪問。目前僅在影音平台B站上，還找得到部分網友上傳的梁文道節目內容。

梁文道是香港著名文化評論員，定期在雜誌或報章撰寫文章，內容會涉及言論自由和空間等，但被認為是對時事發出溫和的不同聲音，大陸網友親切稱其為「道長」。

在年輕人聚集的社群平台小紅書上，許多網友哀嘆「八分半」下架，「一個節目說沒就沒」。

有網友說，究竟是甚麼樣的人，竟然容不下這樣的理性又溫和的聲音，「如果再也聽不到道長的聲音，我可能會變得更麻木和愚昧一些吧，像他們所期望的那樣」。

帳號「尋找靈光」說自己憤怒得發抖，「如果我們都選擇沉默，都習慣『無奈接受』，未來消失的就不僅僅是一檔節目，而可能是一群人，一種聲音，甚至是我們僅存的一點點自由」。

「八分半」是梁文道於2023年4月推出的付費節目，涵蓋文藝作品解讀與社會熱點討論，單年訂閱費人民幣299元（約新台幣1260元），有數萬人付費收聽，被同業估算年收入可達1500萬元。