遭大立光告專利鏡頭侵權 陸榮耀200系列手機在印度禁止銷售

印度Singh & Singh律師事務所20日公布1起代理台灣鏡頭大廠大立光，涉及大陸手機廠商榮耀專利侵權案的判決結果。印度法院發布臨時禁令，禁止被告榮耀及任何代理人從事榮耀200系列智慧手機，或任何其它侵犯專利的產品要約銷售、銷售、分銷、廣告宣傳、進口等行為。

企業專利觀察（PRIP Research）報導，Singh & Singh律所在本案中代表專利權人大立光。根據該律所對案件的整體描述，本案是由大立光發起，目的限制榮耀200系列手機中，未經授權使用專利鏡頭技術。

基於大立光提交的測試分析報告、拆解報告及權利要求映射圖表，德里高等法院初步認定了被告侵犯大立光的三項專利：IN395754（“IN’754”），IN395095 （“IN’095”）和IN363203（“IN’203”）。這些專利主要涉及5P透鏡技術。法院認為，榮耀200型號的超廣角攝像頭、主攝像頭和自拍照攝像頭的鏡頭組件，被發現侵犯了上述專利。

Singh & Singh律師事務所表示，由於被告在已獲提前送達通知的情況下仍未出庭，法院於是作出單方臨時禁令，禁止被告及其任何代理人從事榮耀200系列智慧手機，或任何其他侵犯本案專利的產品的要約銷售、銷售、分銷、廣告宣傳、進口等行為。

榮耀此次雖然遭遇印度法院的單方臨時禁令，但不代表沒有解決的辦法。一般來說，榮耀等手機廠商在和供應商簽署協議中，都會將智慧財產權風險的責任規定清楚，因此本案中被訴侵權的鏡頭及損失，可能就要由榮耀被控侵權的鏡頭提供商來負擔。

通常手機廠商的鏡頭，都會有至少2家以上的供應商，而且榮耀在手機鏡頭方面，大陸國產的供應商占據主流。因此解決的方案之一，就是該供應商要與大立光達成某些和解。