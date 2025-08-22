陸控菲律賓仁愛礁「坐灘艦」釋放2小艇 稱海警依規管制

中國大陸與菲律賓持續在南海角力，據中國海警局22日指控，近日，菲律賓在南海仁愛礁（我稱仁愛暗沙）的「坐灘艦」釋放2艘小艇，還做出挑釁大陸海警艇的行為，因此，大陸海警「對菲肇事艇依法依規進行管制」，強調將堅決捍衛大陸國家主權和海洋權益。

據中國海警局今日發布訊息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，近日，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘小艇，無視陸方多次明確警告，以不專業、危險方式接近大陸正常執法的海警艇，蓄意「碰瓷」挑釁。

因此，甘羽稱，大陸海警艇對菲肇事艇依法依規進行管制，相關操作正當合法。

他還說，「我們正告菲方立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。中國海警將依法在仁愛礁海域開展（展開）維權執法活動，堅決捍衛國家主權和海洋權益。」

大陸的所謂菲律賓非法「坐灘」57號艦，是指舷號LT-57的馬德雷山號登陸艦，該艦於1999年5月，由菲方擱淺坐灘在南沙群島的仁愛礁，並派海軍陸戰隊隊員駐守，成為中國大陸和菲律賓雙方長期就南海主權聲索發生對峙、衝突的前哨。

本月稍早，中國大陸與菲律賓還在南海黃岩島（我稱民主礁）海域激烈對峙，期間發生大陸海警船碰撞自家軍艦而嚴重受損事件，而後，還有美國海軍驅逐艦希金斯號駛入黃岩島海域，共軍則通報稱予以警告驅離。

另一方面，繼本月初菲律賓與印度在南海聯合航行後，近日，菲律賓、澳大利亞和加拿大海軍也在南海進行聯合航行。菲律賓海軍發言人崔尼代19日時表示，菲方與外國海軍進行聯合巡航的頻率增加，參與國家也增加，是為因應中國大陸在南海的擴張。