陸再嗆終身追責我資通電軍 陳玉珍籲賴清德讓陸委會扮演和平使者

大陸針對我國「資通電軍」再嗆，依法終身追責。國民黨立委陳玉珍今日表示，期待賴清德總統、賴政府給陸委會更大的權力，讓陸委會有機會扮演一點和平使者的角色。

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶端22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

針對大陸動作，陳玉珍說，中共做這樣的嗆聲或是聲明也不是一兩天，現在兩岸之間因為沒有正式管道往來的關係，所以兩岸之間的誤會加深，陸委會應扮起重要的角色，也期待賴清德總統、賴政府給陸委會更大的權力，讓陸委會有機會扮演一點和平使者的角色。

陳玉珍表示，如果完全只是鷹派抬頭，我方鷹派抬頭，大陸也會鷹派抬頭，兩岸可能會兵凶戰危，這不是大家所樂見的，大家希望兩岸和平，也為後代子孫著想。