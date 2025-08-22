快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

陸再嗆終身追責我資通電軍 陳玉珍籲賴清德讓陸委會扮演和平使者

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

大陸針對我國「資通電軍」再嗆，依法終身追責。國民黨立委陳玉珍今日表示，期待賴清德總統、賴政府給陸委會更大的權力，讓陸委會有機會扮演一點和平使者的角色。

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶端22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

針對大陸動作，陳玉珍說，中共做這樣的嗆聲或是聲明也不是一兩天，現在兩岸之間因為沒有正式管道往來的關係，所以兩岸之間的誤會加深，陸委會應扮起重要的角色，也期待賴清德總統、賴政府給陸委會更大的權力，讓陸委會有機會扮演一點和平使者的角色。

陳玉珍表示，如果完全只是鷹派抬頭，我方鷹派抬頭，大陸也會鷹派抬頭，兩岸可能會兵凶戰危，這不是大家所樂見的，大家希望兩岸和平，也為後代子孫著想。

陸委會 陳玉珍 資通電軍

延伸閱讀

陳玉珍嗆：政院不幫退休警消、軍人調待遇 總預算整包退回

明年總預算未調軍警待遇 黃國昌：賴清德團結喊假 卓榮泰對立院宣戰

盧秀燕請假陪楊瓊瓔車掃 轟賴清德就任後只會搞罷免

國防預算新高卻未編軍人加薪 藍委：賴清德卓榮泰厚賊薄民

相關新聞

上合天津峰會名單公布一次看！陸官宣普亭、莫迪等22國元首將出席

大陸將於8月31日至9月1日在天津主辦上合組織峰會，為今年下半年的重要主場外交活動，據陸方22日正式宣布，將有印度總理莫...

陸再點名我資通電軍！央視：國安機關查獲數十個網攻平台「終身追責」

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶...

見巴基斯坦總統 陸外長王毅：盼打造中巴經濟走廊「2.0升級版」

在結束對印度、阿富汗訪問後，大陸外長王毅於當地時間21日在巴基斯坦舉行第6次中巴外長戰略對話，並會見巴基斯坦總統札達里等...

北京香山論壇9月17日登場 百餘個國家軍方和智庫將與會

今年的北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，論壇將邀請來自全世界100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院...

陸控菲律賓仁愛礁「坐灘艦」釋放2小艇 稱海警依規管制

中國大陸與菲律賓持續在南海角力，據中國海警局22日指控，近日，菲律賓在南海仁愛礁（我稱仁愛暗沙）的「坐灘艦」釋放2艘小艇...

陸再嗆終身追責我資通電軍 陳玉珍籲賴清德讓陸委會扮演和平使者

大陸針對我國「資通電軍」再嗆，依法終身追責。國民黨立委陳玉珍今日表示，期待賴清德總統、賴政府給陸委會更大的權力，讓陸委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。