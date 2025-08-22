快訊

上合天津峰會名單公布一次看！陸官宣普亭、莫迪等22國元首將出席

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
中國大陸今天官宣，普亭等22國元首將出席在天津舉行的上合組織峰會。圖為今年5月時，大陸國家主席習近平應邀出席俄羅斯紅場閱兵，和俄羅斯總統普亭相鄰而坐。（歐新社）
大陸將於8月31日至9月1日在天津主辦上合組織峰會，為今年下半年的重要主場外交活動，據陸方22日正式宣布，將有印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭、伊朗總統裴澤斯基安、白俄羅斯總統盧卡申科、印尼總統普拉伯沃等22國元首出席峰會。

今年的上海合作組織峰會將於天津舉行，是繼2018年的青島峰會後，第5次在大陸主場舉辦，也稱2025上海合作組織天津峰會，簡稱上合天津峰會。

新華社今早已發布訊息正式官宣，大陸國家習近平將主持上海合作組織成員國元首理事會第25次會議和「上海合作組織+」會議並發表主旨講話。峰會期間，習近平還將為與會領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

大陸外交部今天也舉行中外媒體吹風會，大陸外交部部長助理劉彬稱，2025年上合組織峰會將於8月31日至9月1日在天津市舉行，這將是中國第5次主辦上合組織峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。他說，屆時，習近平將和20多位外國領導人和10位國際組織負責人聚首海河之濱。

據新華社接近中午時進一步公告訊息，應邀出席峰會的外國領導人有白俄羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪、伊朗總統裴澤斯基安、哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、巴基斯坦總理夏巴茲、俄羅斯總統普亭、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫。

以及，蒙古國總統胡瑞爾蘇赫、亞塞拜然總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕希尼揚、柬埔寨首相洪瑪奈、馬爾地夫總統穆伊祖、尼泊爾總理奧利、土耳其總統艾爾段、埃及總理馬德布利、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、印尼總統普拉伯沃、寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫、馬來西亞總理安華、越南總理范明正等。

據上述陸方發布，目前確認出席的國家元首共22位。此外，應邀出席峰會的還有聯合國秘書長古特雷斯、上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾捨耶夫、獨聯體秘書長列別傑夫、東協秘書長高金洪、集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫、中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗、亞信秘書長薩雷拜、歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫、亞投行行長金立群等。

