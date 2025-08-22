中國出版雙語報告 批美西方以南海問題遏制中國

快訊

中央社／ 台北22日電

中國「新華社國家高端智庫」昨天發布「南海真相」系列中英文智庫報告，內容呼籲「應看清美西方在南海問題上挑撥、威脅、離間的種種伎倆」，維護地區和平穩定。

新華社報導，「南海真相」系統性闡明了中國對南海諸島領土主權和海洋權益的歷史和法理依據，揭露了域外勢力插手南海問題的「事實真相」，深入解讀了中國倡導將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐成果。

此系列報告共有3篇分報告，收錄在圖書「碧波深處有中華—南海真相」，21日出版發行。

報告說，中國「依據開羅宣言、波茨坦公告等奠定二戰後國際秩序的國際法律文件，恢復對南海諸島行使主權」。

報告認為，「域外勢力在印太地區發起針對中國的大國競爭，將南海問題作為其遏制中國的抓手，是挑動菲律賓等相關聲索國對中國發起挑釁，助推南海局勢不斷升溫升級的根本因素」，「體現了以霸權爭奪和維繫為核心的近代西方戰略觀在其內心的自我投射」。

報告呼籲，在世界面臨動蕩不安的挑戰時，「應看清美西方在南海問題上挑撥、威脅、離間的種種伎倆」，維護地區和平穩定，實現各國發展繁榮，共同將南海打造成為和平、友誼、合作之海。

「新華社國家高端智庫」是由新華社研究院承擔建設，以公共政策、國際政策研究為主攻方向，近年來圍繞中國內外重大問題展開前瞻性、戰略性、儲備性研究。

新華社

