北京香山論壇9月17日登場 百餘個國家軍方和智庫將與會

今年的北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，論壇將邀請來自全世界100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院校負責人及知名專家學者對話交流，這也是論壇舉辦的第12屆。

據了解，北京香山論壇屆時將於北京國際會議中心舉行，主題為「共護國際秩序、共促和平發展」，論壇將邀請來自全世界100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院校負責人及知名專家學者對話交流。

公開資料顯示，北京香山論壇創辦於2006年，原為「二軌」，僅是智庫交流為主，但2014年升級成具有「一軌半」的對話性質，大量各國軍隊、官方人員開始參與交流，主辦單位為中國軍事科學學會和中國國際戰略學會。中共官方對於該論壇重視程度高，時任中共政治局常委兼人大委員長栗戰書2018年曾親自出席歡迎晚宴並發表演講。論壇在新冠疫情後曾中斷數年，於2023年10月重啟。

去年9月12日至14日第11屆論壇在北京舉行時，有來自100餘個國家、國際組織官方代表及專家學者和各國觀察員等出席。期間與會人員圍繞「安全合作與亞太繁榮穩定」、「多極化與國際秩序走向」、「全球南方與世界和平發展」、「國際機制與全球安全治理」等議題展開交流，就「東協與亞太地區安全架構」、「維護東北亞安全穩定」、「歐洲安全走向」、「中東和平願景」、「中美正確相處之道」、「新興技術向善」、「國際軍控的未來」、「武裝衝突中的人道主義危機」等熱點問題進行深入探討。

大陸國家主席習近平去年向論壇致賀信指出，「面對世界百年未有之大變局，面對世界人民對安全穩定的期盼，中國踐行全球安全倡議，不斷凝聚各方共識，推動消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，為共建持久和平、普遍安全的世界作出不懈努力。」

大陸國防部長董軍去年則在論壇開幕式說，身處百年變局，我們應相互尊重、以誠相待，求同存異、開放包容，合作共贏、彼此成就，共謀和睦相處的長久之道。在不可分割的安全共同體中，大家要以責任共擔、以共同發展、以團結互助共促安全，探索走出基於最大公約數，而非小團體利益的「新型安全之路」。面對動盪紛爭，應堅定政治解決的信心，共聚促和維穩的正向力量，共倡平等有序的世界多極化。

去年第11屆北京香山論壇，美方由美國國防部負責「中國、台灣與蒙古事務」的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團訪問北京參加，論壇閉幕後旋即舉行第18次「中美國防部工作會晤」，蔡斯與中共中央軍委國際軍事合作辦公室高層官員共同主持。