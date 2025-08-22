美中貿易潛在協議 傳中國擬採購波音500架飛機

快訊

中央社／ 台北22日電

美中貿易協商談判持續，傳中國擬將採購波音（Boeing）飛機500架，做為美中雙方貿易協議一部分。為了獲得較有利的關稅條件，採購美國客機正在成為一種「讓步」方式。

華爾街日報22日報導援引彭博新聞（BloombergNews）消息指出，知情人士透露，北京和華盛頓正在商討一項貿易協議，其中可能包括多達500架波音飛機新訂單。倘若美中未來幾個月達成協議，這筆採購可視作廣泛貿易協議一部分。

對於希望獲得美國給予更有利關稅條件的國家來說，訂購美國客機正成為一種受歡迎的讓步方式。

卡達的國有航空公司5月同意對波音採購共計210架787和777X寬體客機，做為廣泛雙邊協議一部分。在已經宣布的美國與英國、日本和印尼的貿易協議中，也附加購買一定數量美國飛機的承諾。

美中貿易談判處於低谷時，中國各航空公司一度凍結波音飛機新訂單，停止接收先前已訂購的飛機，因為高額關稅將使接收飛機失去經濟效益。美中後來達成暫時貿易休兵共識後，飛機交付始得以恢復。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）在一次財報電話會議上表示，手中仍有在2023年之前為中國客戶生產的737型飛機，交付這些飛機後，將使該公司得以逐步關閉專門用於重新整備這些待交付的庫存窄體飛機的「影子工廠」。

港媒星島日報報導，由於美中貿易緊張局勢影響，波音在中國市場訂單停滯不前；倘若這次達成交易，將是波音在全球第2大航空市場的突破，有助於縮小其與競爭對手空中巴士（Airbus）的差距，後者近年來在中國市場遙遙領先。

飛機 波音 美中貿易談判

