北京：印度有人想破壞中印關係 對「澄清」感意外

中國外交部日前發布中印外交部長會面時，印度外長蘇杰生稱「台灣是中國的一部分」，但印度政府人士駁斥中方錯誤引述談話。中國外交部發言人毛寧昨天表示，對印方「澄清」感到意外，並指印度某些人試圖破壞中印關係的改善。

這並非中方首次被指在外交會談紀要上失真引發爭議。

中國外交部21日舉行例行記者會，中國官媒央視詢問，針對中方發布的王毅外長會見印度外長蘇杰生的消息，其中提及印方表示「台灣是中國的一部分」，印度官員澄清有關表態遭到錯誤引用，表示印度在台灣議題上立場沒有改變，將繼續推進和台灣經濟、科技、文化合作。中方對此有何評論？

根據中國外交部官網發布的記者會文字內容，毛寧說，「中方對印方所謂『澄清』感到意外。這與事實不符。看來印度國內某些人試圖在台灣問題上損害中國主權，破壞中印關係的改善。中方對此表示嚴重關切和堅決反對」。

她重申中國的立場是「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」；希望印方切實恪守「一個中國原則」，妥善處理敏感問題，推動中印關係穩定發展。

王毅18日到印度訪問，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）、外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）等印度高層會面。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）19日報導，中國外交部僅以中文發布蘇杰生與王毅兩人會談紀要，其中一句話據稱是出自蘇杰生所說「台灣是中國的一部分」，但中方沒有發布任何英文版會議紀要。

據報導，一名知情人士透露，王毅會面時促請印方不要與台灣往來，蘇杰生以質疑口吻回應說，既然中國本身也在同樣領域與台灣進行交流，如同印度一樣，印方又怎麼可能不與台灣往來。

這名人士指出，中國外交部紀要錯誤引述蘇杰生的談話。中國官媒廣泛報導這些據稱出自蘇杰生的言論。

印度外交部19日也透過書面告訴中央社記者說，「我們對台灣的立場沒有改變」，並強調，印度和世界其他國家一樣，與台灣的關係著重在經濟、科技、文化的連結，「我們打算繼續維持這樣的關係。」發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）並表示，印度與台灣的關係很好，「請務必做更多的投資」。

中國外交部先前也曾被指在重要外交會晤紀要上加入對自己有利的說法，讓對方背書。

今年3月21日，日本首相石破茂在東京接見王毅並舉行會談。但日本政府事後發現，中國外交部官網公布的會談內容中，擅自加入了石破茂並未提及的「尊重中方闡述的立場」一語。日本外務省對中國外交部的作法表達遺憾，向中方提出抗議，要求中方刪除不符事實的表述。

中國外交部發言人郭嘉昆後來被問及此事時說，國與國交往「尊重彼此的立場」不是很正常嗎？這場會晤「正是體現了相互尊重的精神」。