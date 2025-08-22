快訊

陸正式官宣習近平出席上合峰會 料會普亭、莫迪

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸正式官宣習近平將出席上合組織天津峰會。（歐新社）
大陸正式官宣習近平將出席上合組織天津峰會。（歐新社）

就在美國總統川普和俄羅斯普亭的「雙普會」後，和中共將隆重紀念抗日戰爭80周年前夕，由大陸主導的年度重要主場外交活動「上合組織峰會」將於本月底在天津舉行。大陸官方媒體22日上午正式官宣，大陸國家主席習近平將出席2025年上海合作組織峰會並發表主旨演講，舉行有關活動。

大陸官媒新華社今早發布快訊指出，2025年上海合作組織峰會，將於8月31日至9月1日在天津舉行。

通報內容稱，習近平將主持上海合作組織成員國元首理事會第25次會議和「上海合作組織+」會議並發表主旨講話。峰會期間，習近平還將為與會領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

這是大陸官方正式通報習近平將出席上合組織峰會的訊息。在此之前，大陸外交部發言人郭嘉昆曾在例行記者會上，就國際領導人出席情況表示，中方將於今年8月31日至9月1日在天津主辦上合組織峰會，屆時包括上合組織所有成員國在內20多個國家的領導人，和10個國際組織的負責人將出席峰會相關活動。

郭嘉昆當時說，天津峰會將成為上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。

日前，在大陸外長王毅訪問印度時，印方已確認，印度總理莫迪將出席上合峰會，莫迪本人也在社交平台X發文表示，期待與習近平在天津上合組織峰會期間的會晤。

此前，俄羅斯也早已確認普亭將出席上合峰會，還有伊朗總統裴澤斯基安計畫訪陸出席上合峰會，巴基斯坦總理夏巴茲也將訪問大陸，出席上合峰會和中共紀念抗日戰爭80周年活動。

上海合作組織（簡稱上合組織）於2001年成立，創始成員國為中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克，2017年給予印度和巴基斯坦成員國地位；伊朗與白俄羅斯分別於前年和去年成為成員國。

上海 普亭 莫迪 習近平 抗日戰爭

