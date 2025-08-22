見巴基斯坦總統 陸外長王毅：盼打造中巴經濟走廊「2.0升級版」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
當地時間8月21日，巴基斯坦總統扎爾達里（左）在該國首都伊斯蘭馬巴德會見大陸外交部長王毅。取自大陸外交部網站
當地時間8月21日，巴基斯坦總統扎爾達里（左）在該國首都伊斯蘭馬巴德會見大陸外交部長王毅。取自大陸外交部網站

在結束對印度、阿富汗訪問後，大陸外長王毅於當地時間21日在巴基斯坦舉行第6次中巴外長戰略對話，並會見巴基斯坦總統札達里等。據中方22日發布訊息，王毅對札達里說，中方將繼續支持巴方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，打造中巴經濟走廊「2.0升級版」。

王毅此次訪問，是在中印正嘗試修補雙邊關係，印度總理莫迪擬於月底訪問大陸，在天津出席上合峰會之際。另一方面，印度與巴基斯坦曾於今年5月，在有主權爭議的克什米爾邊境爆發軍事衝突，後雖在國際斡旋下停火，但兩國關係仍然緊張。

據大陸外交部22日發布訊息，巴基斯坦總統札達里於當地時間21日，在伊斯蘭馬巴德會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。札達里說，巴中友誼歷經風雨，是全天候的好朋友、好夥伴，無論形勢如何變化，巴方都完全信任中國，毫不動搖地和中方站在一起，願推動中巴經濟走廊和瓜達爾港等合作項目取得新進展。

王毅也強調，中巴友誼歷經風雨、牢不可破、堅如磐石。中方始終把中巴關係置於周邊外交優先方向。

王毅說，中方將繼續支持巴方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。面對變亂交織的國際形勢，中方願和巴方一道努力，以兩國領導人重要共識為指引，深化傳統友誼，加強戰略溝通，打造中巴經濟走廊「2.0升級版」，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為兩國人民創造更多福祉。

訪問期間，王毅還會見巴基斯坦總理夏巴茲、陸軍參謀長穆尼爾，與副總理兼外長達爾舉行第6次中巴外長戰略對話。

在會見穆尼爾時，王毅稱，當前百年變局加速演進，不穩定不確定因素明顯增多，推進強有力的中巴關係，有利於維護地區和平穩定，「中方將一如既往支持巴方維護領土完整和國家安全，歡迎巴方在國際事務中發揮更大作用。」

會見夏巴茲時，王毅進一步提到，中方歡迎他來華，喊話雙方要加快通動中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，聚焦農業、工業、礦業3大領域，推進瓜達爾港、產業園區、互聯互通、高科技等互利合作。夏巴茲則表示自己十分期待赴陸出席上海合作組織天津峰會，和紀念抗日80周年活動。

21日，大陸外交部也已發布第6次中巴外長戰略對話內容，王毅也提到，希望巴方持續營造安全、有效率、便利的營商環境，實際維護在巴中方人員、專案和機構安全；達爾則稱，「巴方恪守一個中國原則，在所有涉及中方核心利益的問題上毫不猶豫地堅定支持中方」等。

