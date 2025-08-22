嗆終身追責！陸方聲稱查獲「台灣資通電軍」數十個網攻平台

在近年持續指控、通緝我「資通電軍」下，大陸官媒央視新聞22日報導稱，大陸國安機關查獲「台灣資通電軍」數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

據央視新聞播出總台國防軍事頻道《礪劍》欄目，內容開頭就指控：「台灣『資通電軍』，一支由『台獨』勢力豢養的臭名昭著的網軍」。

接著，報導搭配駭客示意畫面與大陸公安查處畫面，表示「台灣資通電軍」近年來偽裝成多個黑客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，試圖竊取大陸地區的敏感數據和重要情報訊息，性質極其惡劣。

大陸國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華在節目中說，「資通電軍」是2017年台灣民進黨當局成立的所謂「第四兵種」，它主要職責是統籌台軍方、「政府」甚至民間的網絡技術力量，專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透，妄圖竊取敏感數據和情報訊息。

他還指控，資通電軍甚至配合美國的反華勢力，對大陸發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓「國家統一」。

節目最後聲稱，近年來，大陸國家安全機關已順藤摸瓜，查獲「資通電軍」在用的數十個網攻平台，將依據有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

今年6月，廣州市公安局天河區曾發布公告，指控我資通網軍對陸網攻竊密，對其中20名「犯罪嫌疑人」懸賞通緝，並公布相片和個資，同月，大陸國台辦又稱，下一步，大陸將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱，措施包含「將資通電軍所有人員納入重點監管範圍」。

值得注意的是，大陸從對我資通電軍「立案偵查」到「通緝」，層級逐次提升，公告資料也逐漸詳盡，例如去年9月，大陸國安部首度公布我方3名國軍資通電軍人員身分，但只掌握姓名，無台灣身分證字號，今年3月，大陸國安部再度披露我方4名資通電軍人員詳細身分，這次不僅有姓名、相片、出生年月日、台灣身分證字號，還有軍中職銜，到了今年6月，則一口氣公布20人的相片等個資。