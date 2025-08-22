快訊

不是只有變黃才要擔心 專家解析牙齒顏色透露的健康警訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

聽新聞
0:00 / 0:00

陸再點名我資通電軍！央視：國安機關查獲數十個網攻平台「終身追責」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸央視22報導稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，指將「依法終身追責」圖／截自央視
大陸央視22報導稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，指將「依法終身追責」圖／截自央視

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶端22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

該篇來自央視總台國防軍事頻道「礪劍」欄目的內容聲稱，台灣資通電軍，是「由台獨勢力豢養的臭名昭著的網軍」，「近年來偽裝成多個駭客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，試圖竊取大陸地區的敏感資料和重要情報資訊，性質極其惡劣。」

報導引述大陸國家電腦病毒應急處理中心高級工程師杜振華稱，「資通電軍」是2017年民進黨當局成立的、所謂「第四兵種」，主要職責是統籌台灣軍方、政府，甚至民間的網路技術力量，專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透。

杜振華稱，資通電軍想竊取陸方敏感資料和情報資訊，「甚至還配合美國的反華勢力，對我國發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。」

報導提到，近年大陸國安機關已查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，將依據規定，「對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

6月5日，大陸廣州市公安局天河區分局發布「懸賞通告」，稱公布「台灣民進黨當局資通電軍」指揮實施的非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，還公布多人照片、台灣身分證號，指對「寧恩緯等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝」。我資通電軍指揮部則回應，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，並指中共才是全球網路世界的共同威脅。

台獨 資通電軍 網路攻擊

延伸閱讀

亞洲盃男籃／中國向南韓復仇重返4強 但1件事讓央視怒斥

作戰水平中等偏下？陸資安公司老闆評台灣網軍 揭唯一優點「比較勤奮」

館長登央視！雙臂刺青變「隱形的翅膀」被笑爆　本人反應曝光

地緣角力擴及網路戰場 星企資安報告示警網攻難防

相關新聞

陸再點名我資通電軍！央視：國安機關查獲數十個網攻平台「終身追責」

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶...

見巴基斯坦總統 陸外長王毅：盼打造中巴經濟走廊「2.0升級版」

在結束對印度、阿富汗訪問後，大陸外長王毅於當地時間21日在巴基斯坦舉行第6次中巴外長戰略對話，並會見巴基斯坦總統札達里等...

王滬寧：西藏要「維護穩定的銅牆鐵壁」

西藏自治區成立六十周年慶祝大會昨天在拉薩舉行，約兩萬人參與大會，中共總書記習近平率中央代表團成員出席，代表團團長、中共政...

九三閱兵 AI糾錯、無人裝備受矚

在中共九三大閱兵前夕，解放軍在北京訓練場進行方隊排練。有參加官兵表示，維和方隊訓練中運用AI（人工智慧）分析排面偏差，A...

陸正式官宣習近平出席上合峰會 料會普亭、莫迪

就在美國總統川普和俄羅斯普亭的「雙普會」後，和中共將隆重紀念抗日戰爭80周年前夕，由大陸主導的年度重要主場外交活動「上合...

嗆終身追責！陸方聲稱查獲「台灣資通電軍」數十個網攻平台

在近年持續指控、通緝我「資通電軍」下，大陸官媒央視新聞22日報導稱，大陸國安機關查獲「台灣資通電軍」數十個網攻平台，將依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。