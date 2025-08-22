陸再點名我資通電軍！央視：國安機關查獲數十個網攻平台「終身追責」

大陸近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視新聞客戶端22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

該篇來自央視總台國防軍事頻道「礪劍」欄目的內容聲稱，台灣資通電軍，是「由台獨勢力豢養的臭名昭著的網軍」，「近年來偽裝成多個駭客組織，通過漏洞掃描、密碼爆破、釣魚郵件攻擊等初級網攻手法，試圖竊取大陸地區的敏感資料和重要情報資訊，性質極其惡劣。」

報導引述大陸國家電腦病毒應急處理中心高級工程師杜振華稱，「資通電軍」是2017年民進黨當局成立的、所謂「第四兵種」，主要職責是統籌台灣軍方、政府，甚至民間的網路技術力量，專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透。

杜振華稱，資通電軍想竊取陸方敏感資料和情報資訊，「甚至還配合美國的反華勢力，對我國發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。」

報導提到，近年大陸國安機關已查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，將依據規定，「對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

6月5日，大陸廣州市公安局天河區分局發布「懸賞通告」，稱公布「台灣民進黨當局資通電軍」指揮實施的非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，還公布多人照片、台灣身分證號，指對「寧恩緯等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝」。我資通電軍指揮部則回應，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，並指中共才是全球網路世界的共同威脅。