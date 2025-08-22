王滬寧：西藏要「維護穩定的銅牆鐵壁」

西藏自治區成立六十周年慶祝大會昨天在拉薩舉行，約兩萬人參與大會，中共總書記習近平率中央代表團成員出席，代表團團長、中共政治局常委兼政協主席王滬寧致詞時表示要確保國家安全，形成「維護穩定的銅牆鐵壁」、「一切分裂祖國，破壞西藏穩定的圖謀都註定失敗」。

此次慶典時間在西藏邊境衝突持續緩解、雅下水電工程開工、且達賴喇嘛宣布轉世計畫之際，而由於西藏地處高原，空氣稀薄又缺氧，上一位進藏的中共總書記還是一九九○年的江澤民，習近平此行則創下任內二度進藏紀錄。西藏黨委書記王君正昨天說，這充分體現習近平「對西藏工作的高度重視，對西藏各族人民的特殊關愛」。稍早大陸總理李強七月赴西藏視察川藏鐵路與雅下水電工程，亦是七年來首次。

央視直播慶祝大會期間，習近平全程未發表談話，僅向歡迎民眾與遊行隊伍揮手致意。西藏自治區主席嘎瑪澤登用漢藏雙語主持，王滬寧致詞時提及六十年來百姓生活改善、宗教自由獲得保障、財政投入等，並強調要貫徹落實「新時代黨的治藏方略，牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識主線」。

王滬寧說，要「堅定不移確保國家安全和長治久安」。形成「維護穩定的銅牆鐵壁」。要深入開展反分裂鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全。他指出，西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國，破壞西藏穩定的圖謀都註定失敗。他並說要推進中華民族共同體建設，加強各民族交往交流交融，增強對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同。

中共政治局委員兼副總理張國清所宣讀賀電指出，希望西藏各族幹部群眾抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。駐藏共軍、武警和政法隊伍是維護國家安全、保衛邊疆的重要力量，要忠誠衛國戍邊，為實現西藏長治久安「再立新功」。

二○○八年三月十四日，拉薩與鄰近的藏區（如甘肅甘南）發生暴亂，根據大陸官方統計，光是拉薩市區被人緃火三百多處，近千家商鋪、七所學校、一百廿間民居、五座醫院受損；十處金融網點被砸毀，八十四輛汽車被毀，十八名平民死亡，三八二人受傷（其中五十八人重傷），財產損失超過二億四千萬人民幣。 事件發生後，公安、武警立即鎮壓才平息。