台39間高中有共產黨組織？ 梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

台灣多間高中近期傳出出現共產黨組織，有媒體指，台灣至少高達39間高出現共產黨相關組織，包括建國中學內部出現由「建國中學共產黨」建立的「台灣校際共產聯合會」。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日說，年輕人對共產主義有幻想其實滿正常，應多了解共產黨怎麼走向專制獨裁，尤其史達林和毛澤東的恐怖統治怎麼來的，現實的共產黨統治跟理想的共產主義「完全兩回事」。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會表示，他是從網路上看到這個訊息，看起來最後一次發文是2023年，不知道這個組織還有沒有繼續存在。必須先說，台灣的「人民團體法」第2條本來有規定，不得主張共產主義，但這一條在民國97年已經被大法官宣告違憲，所以在台灣是可以用共產黨名稱去內政部登記政黨。

梁文傑接著指，台灣歷來有5個政黨是用共產黨的名義去內政部登記，這包括：台灣人民共產黨、中華民國共產黨、中華共產聯盟、台灣民主共產黨、台灣共產黨。

梁文傑說道，必須要講，「年輕人對共產主義有幻想，其實我覺得是滿正常的」，因為共產主義是很重要的政治學說，其人道主義和烏托邦理想，很容易吸引年輕人去研究中共的黨史等，但現實的共產黨統治跟理想的共產主義「完全兩回事」。

梁文傑表示，現在的年輕人應該多去了解共產黨是怎麼走向專制獨裁的，尤其是史達林和毛澤東的恐怖統治是怎麼來的。對於年輕人受到烏托邦理想的吸引，我們不會用法律的眼光去看，這個就是交給教育部和各地教育局去了解，依照程序去瞭解一下狀況。

《自由時報》指出，台灣至少高達39間高中陸續出現共產黨相關組織，包括建國中學內部出現由「建國中學共產黨」學生建立的「台灣校際共產聯合會」，該組織設有主席、決策委員會和獨立委員會，下面更細分為「校組織」、「校主席（代表）」、「校委員會」。甚至其IG帳號表明，欲「以民主方式推動共產執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」，此舉也被外界質疑是「紅色勢力」滲透高中校園。