藍委嗆廢陸委會...梁文傑：依憲法、兩岸條例處理兩岸關係 角色不變

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍、馬英九基金會執行長蕭旭岑近期表示，政府在偷渡「新兩國論」，應該將陸委會廢除。陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，政府依據憲法增修條文，還有兩岸條例來處理兩岸關係，角色跟原則是不會變的。記者謝守真／攝影
國民黨立委邱鎮軍、馬英九基金會執行長蕭旭岑近期表示，內政部長劉世芳說中華人民共和國是一個國家，認為政府在偷渡「新兩國論」，應該將陸委會廢除。陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，是否擁有中華人民共和國護照國籍是客觀事實，政府依據憲法增修條文，還有兩岸條例來處理兩岸關係，角色跟原則是不會變的。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會表示，是否廢除陸委會的爭議，這是因為政府要求陸籍人士若要入籍台灣，必須註銷中華人民共和國護照。還有，因為政府要求原陸籍人士若選上公職後，必須放棄對岸國籍等，相關爭議主要從中華人民共和國的護照和國籍而起。

梁文傑指出，再次強調，一個人是否擁有中華人民共和國的護照和國籍，這是一個客觀事實，「我們不會蒙著眼說，中共的護照不是護照」，「我們也不會說一個中國籍的人士，他是無國籍人士，不可能」，因此這與是否承認中華人民共和國是沒有關係的，

梁文傑重申，政府是依據中華民國的憲法增修條文，還有兩岸人民關係條例等相關法規來處理兩岸關係，這個角色跟原則是不會變的。

此前，邱鎮軍於19日在立法院質詢行政院長卓榮泰時提到行政院為何刪除地方補助款，他指出「你不會刪，我來幫你刪」，稱劉世芳承認中華人民共和國為一個國家，這是外交部的業務，因此應該裁撤陸委會，

而蕭旭岑則在18日時表示，當「兩岸關係條例」未賦予行政機關這麼大的權力，內政部的許可辦法是有問題的，賴政府胡作非為，從去年到現在，側翼八炯等人逾越法律權限迫害陸配，726後還要硬幹，劉世芳上周才稱政府承認中華人民共和國，公然推動「新兩國論」，被卓榮泰打圓場後改口，過一周又用行政手段迫害大陸戶籍要遷回台灣戶籍的人民，依據何在？

蕭旭岑指，賴清德總統要就乾脆直接宣布對岸是另一個國家、是境外敵對國家，把陸委會廢掉，不要用似是而非的手法欺騙人民，不但違憲、違法更是侵犯踐踏人權。

護照 國籍 陸委會

