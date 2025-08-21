陸委會梁文傑：台灣身分珍貴 非想拿就可拿想丟就可丟

內政部近日預告修正辦法，就申請回復台灣地區人民身份者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會副主委梁文傑21日表示，台灣身分非常珍貴，政府歷來都是審慎的處理。此次內政部把這些條件再說得更明確一些，僅有具重大人道、國家安全或整體利益貢獻者，政府才會允許喪失台灣身份者回來。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會時表示，台灣的身份是很珍貴，之所以會失去台灣身份，大概不過就是幾種狀況，一種是他自願，他自願去大陸那邊拿身份證，然後跟我們這邊說他要自願放棄，他舉例，如曾經的一位歌手－千百惠就是如此。其他人則是被我方查到，被政府強迫放棄台灣身份，但不論你是哪種情況，台灣的身份是很珍貴的，要拿回台灣身份政府歷來都是審慎的處理每個案件，台灣身份不是想拿就可拿，想丟就可丟。

基於此，梁文傑接著指，此次內政部把這些條件再說得更明確一點，即是民眾若要拿回台灣身份要有特殊理由，如有特殊重大人道理由，或是對台灣的利益有重大貢獻，或者是對台灣國家安全有重大價值等等，這樣政府才會允許喪失台灣身份者回來，實際上這些條件也都是過去在審查要回復台灣人身分的一個標準，現在只是把它更明確化。

梁文傑補充，如果這些失去台灣身份人士當初已經自願放棄台灣身份，那在台灣的法律架構裡面，你就是大陸人士，雖然這些人士說要恢復台灣身份，但是實際上他們是用大陸人士的身分，因此想要重新想要取得台灣的身分，並非那麼容易的，也不應該那麼容易。

至於有媒體問及聯電創辦人曹興誠復籍的例子，梁文傑則指，曹興城的例子我不懂，新加坡籍重新拿回台灣籍，我們兩岸條例不處理這個，可以去問內政部。

內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，而喪失台灣身分者。該辦法的修正無需經立法院通過。

修正草案新增第3條，申請回復台灣地區人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻。二、有助於台灣整體利益。三、基於人道考量。

此前，陸委會17日晚間亦透過書面表示，雖然法令用語是「回復」，但實質上就是「中國大陸籍」要申請取得「台灣籍」。強調「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。