軍公教常態化身份查核 陸委會：民選公職未來是否列入將由中選會決定

陸委會近日宣布，明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關（構）學校，辦理「常態化、制度化」查核不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，以維護國家安全。而目前民選公職未列入明年常態化調查，是否未來會列入？陸委會副主委梁文傑21日對此指出，民選公職不列入明年常態化調查，未來是否列入將由中選會確認，且可能中選會可能要修改部分法規。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會表示，明年元旦開始對軍公教的核心人員常態化查核有無大陸身分，主因是軍公教的體系龐雜，且同一單位裡，身份會不太一樣。他指，很多國營事業，有些是經過考試的公務人員，但也有很多是民營化後適用勞基法的僱用者，包括陸委會內部同時有公務員以及約聘僱人員，因此一時間不太能全面性的調查，現在先針對核心公務員，未來會再慢慢看哪些類別人員有需要調查。

梁文傑說，要再次強調，此次的查核並非「忠誠查核」，而是因「兩岸關係條例」規定，台灣人不能拿大陸身份證，若拿了大陸身份，就要取消台灣身份，「那你怎麼當公務人員？」同時，「兩岸關係條例」還規定，不得僱用或留用大陸人民做不許可的工作，這有刑事責任，所以公務機關在聘用時，不論是正式的公務員、臨時工或約聘雇，如果不確定對方身份，可能會違反「兩岸關係條例」規定。

梁文傑接著指，每個公務機關在用人時，都要知道你用的人到底符不符合資格，是否有遵循「兩岸關係條例」規範，以避免觸法。他重申，此項查核跟「忠誠查核」是兩回事，忠誠查核是另外一套系統，某些機敏單位才要做「忠誠查核」。

針對民選公職目前不列入明年常態化調查，未來是否會列入，梁文傑表示，民選公職其實並未列入政府明年1月1日要開始實施的常態化查核。至於未來是否要列入，這是要由中選會確認，且可能中選會可能要修改部分法規，所以民選公職不在這一波範圍裡面。