陸委會最新民調：8成5民眾反對「一國兩制」 支持兩岸維持現狀

陸委會副主委兼發言人梁文傑21日在例行記者會上公布一份民調數字指出，結果顯示近8成5台灣民意反對中共矮化我國家主權的政治主張；近7成5贊成兩岸互不隸屬、維持現狀，並認為中共對台滲透嚴重，支持政府強化兩岸交流安全管理。

梁文傑指出，本次調查顯示，近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張（83.7％），7成以上不同意「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」的說法（71.8％）。調查並顯示，8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（86.4％），強調台灣的未來由台灣2,300萬人決定（83.1％）、近7成5贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（74.3％），維持長期穩定趨勢。

梁文傑進一步表示，逾6成5民眾認為近年來中共對台灣的滲透作為愈來愈嚴重（65.5％）。面對中共對台統戰滲透威脅，近7成5不同意軍公教人員擁有中國大陸身分證件（74.5％），逾6成5贊成公務人員前往中國大陸、香港、澳門須事前申請許可（66.2％）、政府對於申請來台交流的中國大陸人士，要加強審查和管理（66.5％）。

陸委會強調，當前兩岸關係緊張的癥結，在於北京當局堅持以僵化的政治思維處理兩岸事務，不願正視兩岸「互不隸屬」的客觀事實，呼籲對岸務實面對兩岸現實及台灣主流民意，與台灣進行良性、善意的互動往來。政府將持續積極落實「國安統戰威脅十七項因應策略」，加強完備國安法制及兩岸交流管理、強化台灣民主韌性、防範中共對台統戰滲透，以維護我國家主權及台灣民主自由生活方式。

陸委會並指，本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年8月14日至18日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1075份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.99％。