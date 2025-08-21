立委諷廢陸委會 梁文傑：政府依法處理兩岸關係

國民黨籍立委邱鎮軍、馬辦執行長蕭旭岑近期批評，政府承認中華人民共和國，偷渡「新兩國論」，應該廢除陸委會。陸委會回應，政府依據憲法增修條文、兩岸條例處理兩岸關係。

大陸委員會（陸委會）21日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

對於外界拋出「廢除陸委會」批評聲音，梁文傑重申，中華人民共和國的護照和國籍是一個客觀事情，這與有沒有承認中華人民共和國沒有關係。政府依據中華民國憲法增修條文、兩岸條例等相關法規處理兩岸關係，這個角色與原則不會變。

梁文傑表示，這些爭議聲音起於政府要求陸籍人士若要入籍台灣，必須註銷中華人民共和國護照等辦法修正，還有源於政府要求原陸籍人士選上公職後，必須放棄對岸國籍等事件，主要爭議從中華人民共和國的護照和國籍而來。

他強調，一個人是否擁有中華人民共和國的護照和國籍，這是一個客觀事實，這與是否承認中華人民共和國沒有關係，「我們不會蒙著眼說，中共的護照不是護照；我們也不會說一個中國籍的人士，他是無國籍人士，不可能」。

邱鎮軍19日在立法院會質詢時表示，內政部長劉世芳承認中華人民共和國為一個國家，那麼相關事務應該是外交部的事，陸委會存在還有什麼意義，建議可以裁撤陸委會省預算。

馬英九基金會執行長蕭旭岑18日在廣播節目受訪指出，劉世芳指稱政府承認中華人民共和國，公然推動「新兩國論」，建議總統賴清德乾脆宣布對岸是另一個國家、境外敵對國家，廢掉陸委會。