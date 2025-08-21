聽新聞
美向委內瑞拉海域派3艦艇掃毒 陸外交部：反對外部勢力干涉他國
路透近日兩名知情人士表示，3艘配備神盾作戰系統飛彈（Aegis guided-missile）的驅逐艦，最快或於24日抵達委內瑞拉近海，以因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅。對此，大陸外交部21日表示，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉，希望美方多做有利於拉丁美洲和加勒比海地區和平與安全的事。
21日記者會上，媒體問及，美方向委內瑞拉附近加勒比海水域部署了3艘艦艇，並可能以打擊毒品為藉口動用武力，拉美和加勒比地區的多位國家領導人譴責這些行動，稱其有違區域和平與安全。發言人對此有何評論？
大陸外交部發言人毛寧指出，中方反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則，侵犯別國主權安全的行為，中方反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政，希望美方多做有利於拉美和加勒比地區和平與安全的事情。
路透引述消息人士報導，美國已下令1支兩棲作戰中隊前往南加勒比海，以配合川普總統打擊拉美販毒集團的行動。消息人士稱，3艘軍艦將搭載約4,500名美軍士兵（其中包括2,200名海軍陸戰隊員），最快或於24日抵達委內瑞拉近海。
報導稱，雖然具體任務未披露，但美方強調部署針對被列為「跨國毒品恐怖組織」的區域團夥。川普政府今年2月已將墨西哥錫那羅亞販毒集團，及委內瑞拉「阿拉瓜火車幫」等列入全球恐怖組織名單，並將打擊販毒集團視為移民管控與南部邊境安全戰略的重要一環。
此前19日，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，美國已向委內瑞拉附近的加勒比海水域部署3艘載有4,000名士兵的船隻。
