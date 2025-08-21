快訊

紐西蘭安全情報局指陸「最活躍外國干預力量」 陸使館駁汙衊抹黑

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
紐西蘭情報部門近日警告，紐西蘭正面臨近代以來最嚴峻的國家安全挑戰，外國間諜活動威脅日益加劇，並指中國大陸是最活躍的外國干預力量之一。大陸駐紐西蘭大使館21日批評，紐西蘭安全情報局散布虛假資訊，對大陸進行汙衊和抹黑。圖為天安門廣場外。（美聯社）
紐西蘭情報部門近日警告，紐西蘭正面臨近代以來最嚴峻的國家安全挑戰，外國間諜活動威脅日益加劇，並指中國大陸是最活躍的外國干預力量之一。大陸駐紐西蘭大使館21日批評，紐西蘭安全情報局散布虛假資訊，對大陸進行汙衊和抹黑。圖為天安門廣場外。（美聯社）

路透報導，紐西蘭情報部門警告，紐西蘭正面臨近代以來最嚴峻的國家安全挑戰，外國間諜活動威脅日益加劇，並指中國大陸是最活躍的外國干預力量之一。對此，陸駐紐西蘭使館21日回批，紐西蘭安全情報局（SIS）散布虛假資訊汙衊抹黑。

陸駐紐西蘭大使館發言人21日於微信公眾號上發出「發言人就新（陸稱紐西蘭為新西蘭）安全情報局再次散佈涉華假訊息發表談話」指，紐西蘭安全情報局20日發布《紐西蘭的安全威脅環境》2025年度報告，極具捕風捉影、無中生有、賊喊捉賊的能事，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決拒絕，強烈反對。

大陸駐紐使館發言人稱，上述報告堪稱「散布虛假信息的教科書」，恐怕就是升級版外國干預的結果。不干涉他國內政是中國外交的基本原則之一。「我們堅決反對他國以任何方式干涉中國內政。己所不欲，勿施於人。我們也從不干涉任何國家的內部事務。」

發言人表示，報告內容毫無根據，子虛烏有，充斥著意識形態偏見和冷戰思維。有關指責是把在其他地方炮製的對中方的汙衊攻擊言論拿來炒冷飯。其目的自以為深藏不露，實則昭然若揭，就是在參與和支持中紐交往與合作的人、團體及機構中製造疑懼甚至恐慌，以達到毒化中紐友好合作良好氣氛，破壞兩國和兩國人民之間的相互理解和信任，干擾破壞中紐關係進一步發展的目的，並服務地緣政治目標。

發言人說，中紐關係近來總體保持積極發展勢頭，特別在今年6月紐西蘭總理拉克森訪華後，雙方當前正共同努力落實訪問成果，進一步促進兩國發展，造福兩國人民。

發言人稱，令人遺憾的是，每當中新關係取得新進展時，就有些人在外部勢力慫恿和操縱下跳出來，試圖干擾雙邊關係發展，破壞兩國人員、企業、機構和地方政府等的正常交往與互利合作。

此外，發言人還說，中方致力於發展中新關係、維護地區和平繁榮的承諾從未改變，但絕不允許並將繼續反對有人無端攻擊抹黑中國，也會在必要時採取堅決措施，維護自身利益。中方相信新方有識之士和廣大民眾不會受別有用心的勢力和人員誤導和恐嚇。那些企圖破壞兩國關係，服務自身私利和地緣政治目標的圖謀不會得逞。

路透近期報導，紐西蘭安全情報局21日發布的年度風險評估報告中警告，紐西蘭正面臨近代以來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預和間諜活動威脅日益加劇。報告並稱，儘管多個國家試圖影響新西蘭政府和社會，但中國大陸仍是「最活躍」的一方；同時點名中共中央統戰部在境外從事干預活動，以擴大在海外的影響力。

