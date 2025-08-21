快訊

抗戰勝利80周年 陸駐美大使強調中美肩負共同責任：合作共贏才是正道

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸駐美大使謝鋒表示，中美曾並肩抗擊法西斯，鑄就深厚友誼，強調兩國應以史為鑑，避免重蹈戰爭覆轍，在當今國際局勢下肩負維護和平與促進發展的共同責任。圖／取自陸駐美使館網站
今年是抗戰勝利80周年，陸駐美大使謝鋒表示，中美曾並肩抗擊法西斯，鑄就深厚友誼，強調兩國應以史為鑑，避免重蹈戰爭覆轍，在當今國際局勢下肩負維護和平與促進發展的共同責任。「歷史不斷證明，偏見和歧視、仇恨和戰爭只會帶來災難和痛苦，相互尊重、和平共處、合作共贏才是人間正道。」

據中國大陸駐美使館網站，謝鋒於當地時間20日出席「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年影像與藝術展」並致詞稱，中美兩國英雄兒女為了和平與正義挺身而出。作為世界反法西斯戰爭東方主戰場，中國抗戰最早開始、持續最久、犧牲最重，為世界反法西斯勝利作出不可磨滅的貢獻。

謝鋒說，全體中華兒女前撲後繼，同世界人民同仇敵愾，打敗窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，「這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。」他強調，在那場殊死戰鬥中，中國同50多個國家人民結成反法西斯統一戰線。不同膚色、不同民族的國際友人來到戰火紛飛的中國，為人類共同正義事業而戰。飛虎隊員鷹擊長空、阻擊日寇，還開闢了飛躍天險的「駝峰航線」。

謝鋒表示，今天維護戰後國際秩序，照顧人類唯一可以居住的星球，仍然需要這樣的幕後英雄。杜立德空襲（Doolittle Raid）後中國軍民營救美國飛行員，見證中美人民用血與火鑄就的深厚情誼，時刻提醒我們中美應成為夥伴和朋友，「不移和平共處之心，不墜合作共贏之志。」

他強調，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。歷史不斷證明，偏見和歧視、仇恨和戰爭只會帶來災難，相互尊重、和平共處才是正道。作為世界兩大經濟體與安理會常任理事國，中美對維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮肩負特殊重要責任。80年前並肩作戰捍衛人類和平與正義，80年後的今天，中美擁有更廣泛共同利益、更廣闊合作空間、更重大國際責任。未來不論多久，中美更應合作辦成實事好事，這符合兩國與國際社會共同利益。

謝鋒最後指，絕不讓歷史悲劇重演，是對為維護人類自由、正義、和平而犧牲的英雄先烈的最好告慰；捍衛二戰勝利成果和世界和平，是對世界反法西斯戰爭勝利80周年的最好紀念。任何偉大事業要成功，都必須從人民中集聚力量。走出中美新時期正確相處之道，實現人類和平與發展的共同事業，需要千千萬萬個英雄人物。

