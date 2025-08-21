陸九三閱兵前…港媒：AI糾錯訓練、全國產化武器、無人裝備受矚

在中共九三大閱兵前夕，解放軍在北京訓練場進行方隊排練。有參加官兵表示，維和方隊訓練中運用AI分析排面偏差，AI可即時糾正動作，提高訓練效率。大陸軍事專家宋忠平則指，本次閱兵凸顯大陸全國產化武器與無人裝備亮點。

受閱官兵透露，今年閱兵集中強訓時間並不長，但得益於全軍實戰化練兵的扎實基礎，到訓練場後主要進行精細化、科學化的強化訓練，AI智慧手段也成為提高訓練效率的重要助力。

據香港《大公報》，中共九三閱兵前，解放軍持續在北京郊區昌平的訓練場進行徒步方隊訓練及聯合軍樂團演奏排練。陸軍第83集團軍中校張旭稱，維和部隊方隊在訓練中堅持科學訓練、嚴格訓練，同時也使用AI輔助分析排面偏差並進行改進。

曾參加2015年九三閱兵的陸軍第83集團軍二級上士蘭宇則說，「我們會運用先進的AI動作捕捉糾錯系統，糾出官兵錯誤動作，並能夠及時地給出糾正。每天訓練時長不定，根據訓練計劃和訓練內容靈活安排。」

張旭指，今年閱兵訓練整體準備時間不長，到訓練場進行集中訓練時間也並不久，但目前訓練水準已達到高訓練標準，做好參閱各項準備。這也得益於全軍大抓實戰化練兵，包括正步、齊步及單排面訓練等皆為日常內容。到閱兵訓練場後主要進行精細化、科學化強化，AI系統則提高了糾錯效率，讓短時訓練效果提升。

中共解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠稱，這次閱兵從15省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期黨領導的主要抗日根據地，當中有的來自鐵道游擊隊、平原游擊隊等優良傳統民兵隊伍，也有來自創造地道戰、地雷戰、麻雀戰等獨特戰法的典型民兵組織，還有來自「新中國」成立後作出貢獻、發揮新作用的民兵團體。

宋忠平分析，此次閱兵所有武器裝備都是立足於國產，而且更多是新型武器裝備，體現出中國有完整的軍工業體系，科技能力不斷提升，並帶動軍工科技能力不斷提升。全國產化的重要體現即具備可控的戰鬥力和保障力；掌握武器裝備研發體系，也讓出口更具競爭力。

宋忠平認為本次閱兵，無人裝備是重大亮點。他指未來戰場將是「有人無人」結合的戰場，無人裝備須基於人工智慧和信息化系統全覆蓋，方能展現更強戰鬥力和保障力。