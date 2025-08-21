快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

西藏自治區60周年大會 王滬寧：西藏自古為中國領土 分裂圖謀注定失敗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
西藏自治區成立60周年慶祝大會21日早在拉薩市布達拉宮廣場舉行，大陸國家主席習近平親自出席大會，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2位中共政治局常委。圖／取自央視新聞
西藏自治區成立60周年慶祝大會21日早在拉薩市布達拉宮廣場舉行，大陸國家主席習近平親自出席大會，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2位中共政治局常委。圖／取自央視新聞

西藏自治區成立60周年慶祝大會21日早在拉薩市布達拉宮廣場舉行，大陸國家主席習近平出席大會，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2位中共政治局常委。王滬寧在大會上指，60年來西藏經濟社會全面發展，人民生活蒸蒸日上。他強調，西藏自古以來為中國神聖領土，西藏事務屬中國內政，任何分裂「祖國」、破壞穩定的圖謀都注定失敗。

王滬寧致詞時表示，1965年9月，在黨中央親切關懷和黨的民族政策光輝照耀下，西藏自治區宣告成立。這是西藏發展史上具有劃時代意義的大事，鞏固了西藏和平解放和民主改革的偉大成果，實現了西藏社會制度的歷史性跨越。

王滬寧提到，60年來，西藏經濟社會全面發展，地區生產總值從1965年的3.27億元（人民幣，下同）增長至2024年的2,765億元，增長154倍、年均增長8.9%。各族人民生活蒸蒸日上，人均預期壽命比自治區成立初期增長1倍多。西藏民族團結日益鞏固，中華民族共同體意識深入人心，宗教信仰自由得到充分尊重和保障，文化事業繁榮發展。

王滬寧表示，中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視西藏工作，確立新時代黨的治藏方略。西藏同全國一道打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會，經濟社會發展取得歷史性成就，人民生活水準實現躍升，社會主義現代化新西藏建設展現生機。

王稱，西藏自治區60年的輝煌成就充分證明，「只有在中國共產黨領導下，堅持中國特色社會主義道路，堅持民族區域自治制度，堅持新時代黨的治藏方略，才能實現西藏的繁榮進步、開創西藏的美好未來，才能讓西藏各族人民過上幸福安康的新生活。」

王指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

王滬寧還提到，要堅定不移堅持和加強黨的全面領導、堅定不移確保國家安全和長治久安、堅定不移鞏固和發展民族團結、堅定不移推進西藏經濟社會高質量發展，以及堅定不移增進民生福祉、促進共同富裕。

王滬寧提到，要鞏固西藏和諧穩定的社會局面，推動全面依法治藏，加強和創新社會治理，形成維護穩定的銅牆鐵壁。要深入反分裂鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全。他強調，「西藏自古以來就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗！」

王滬寧接著指，要深入推動中華民族共同體建設，加強各民族交往交流交融，增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要堅持中國宗教「中國化」方向，積極促進宗教和順。「要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，共同把建設社會主義現代化新西藏繼續推向前進，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。」

大陸全國政協主席王滬寧在西藏自治區成立60周年慶祝大會指，60年來西藏經濟社會全面發展，人民生活蒸蒸日上。他強調，西藏自古以來為中國神聖領土，西藏事務屬中國內政，任何分裂「祖國」、破壞穩定的圖謀都注定失敗。圖／截自央視新聞正直播
大陸全國政協主席王滬寧在西藏自治區成立60周年慶祝大會指，60年來西藏經濟社會全面發展，人民生活蒸蒸日上。他強調，西藏自古以來為中國神聖領土，西藏事務屬中國內政，任何分裂「祖國」、破壞穩定的圖謀都注定失敗。圖／截自央視新聞正直播
西藏自治區成立60周年慶祝大會，21日上午在拉薩市布達拉宮廣場舉行。圖／截自央視新聞正直播
西藏自治區成立60周年慶祝大會，21日上午在拉薩市布達拉宮廣場舉行。圖／截自央視新聞正直播

西藏 王滬寧 習近平 中華民族

延伸閱讀

習近平抵拉薩 21日出席西藏自治區成立60周年大會

習近平搭專機抵拉薩 出席西藏自治區成立60週年活動

懸掛王鴻薇與王滬寧握手照指密談 罷團4人獲不起訴

曹興誠點名傅崐萁等「四人幫」將給台灣帶來禍害

相關新聞

陸九三閱兵前…港媒：AI糾錯訓練、全國產化武器、無人裝備受矚

在中共九三大閱兵前夕，解放軍在北京訓練場進行方隊排練。有參加官兵表示，維和方隊訓練中運用AI分析排面偏差，AI可即時糾正...

西藏自治區成立60周年慶祝大會 習近平親自赴拉薩出席

中共總書記、大陸國家主席習近平21日出席西藏自治區成立60週年慶祝大會。中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長...

陸「九三閱兵」進入密集演練期 北京再啟大規模交管

北京九三閱兵腳步將近，大陸官方近來正密集排練，封控大範圍區域。官方20日晚再發通告指，北京天安門地區及相關道路將從22日...

西藏自治區60周年大會 王滬寧：西藏自古為中國領土 分裂圖謀注定失敗

西藏自治區成立60周年慶祝大會21日早在拉薩市布達拉宮廣場舉行，大陸國家主席習近平出席大會，隨行還有政協主席王滬寧、中辦...

紐時：習近平大清洗延續史達林與毛澤東傳統

中共領導人習近平目前仍在黨內進行清洗運動。紐約時報報導，習近平的清洗延續了史達林和毛澤東的傳統，用以管束精英階層、鞏固個...

王毅出席「中阿巴外長對話」 籲三方深化互信合作

大陸外長王毅20日結束對印度訪問後轉往阿富汗首都喀布爾，出席第6次中阿巴三方外長對話。他表示，中方願與阿富汗、巴基斯坦深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。