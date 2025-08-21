西藏自治區60周年大會 王滬寧：西藏自古為中國領土 分裂圖謀注定失敗

西藏自治區成立60周年慶祝大會21日早在拉薩市布達拉宮廣場舉行，大陸國家主席習近平出席大會，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇2位中共政治局常委。王滬寧在大會上指，60年來西藏經濟社會全面發展，人民生活蒸蒸日上。他強調，西藏自古以來為中國神聖領土，西藏事務屬中國內政，任何分裂「祖國」、破壞穩定的圖謀都注定失敗。

王滬寧致詞時表示，1965年9月，在黨中央親切關懷和黨的民族政策光輝照耀下，西藏自治區宣告成立。這是西藏發展史上具有劃時代意義的大事，鞏固了西藏和平解放和民主改革的偉大成果，實現了西藏社會制度的歷史性跨越。

王滬寧提到，60年來，西藏經濟社會全面發展，地區生產總值從1965年的3.27億元（人民幣，下同）增長至2024年的2,765億元，增長154倍、年均增長8.9%。各族人民生活蒸蒸日上，人均預期壽命比自治區成立初期增長1倍多。西藏民族團結日益鞏固，中華民族共同體意識深入人心，宗教信仰自由得到充分尊重和保障，文化事業繁榮發展。

王滬寧表示，中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視西藏工作，確立新時代黨的治藏方略。西藏同全國一道打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會，經濟社會發展取得歷史性成就，人民生活水準實現躍升，社會主義現代化新西藏建設展現生機。

王稱，西藏自治區60年的輝煌成就充分證明，「只有在中國共產黨領導下，堅持中國特色社會主義道路，堅持民族區域自治制度，堅持新時代黨的治藏方略，才能實現西藏的繁榮進步、開創西藏的美好未來，才能讓西藏各族人民過上幸福安康的新生活。」

王指出，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

王滬寧還提到，要堅定不移堅持和加強黨的全面領導、堅定不移確保國家安全和長治久安、堅定不移鞏固和發展民族團結、堅定不移推進西藏經濟社會高質量發展，以及堅定不移增進民生福祉、促進共同富裕。

王滬寧提到，要鞏固西藏和諧穩定的社會局面，推動全面依法治藏，加強和創新社會治理，形成維護穩定的銅牆鐵壁。要深入反分裂鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全。他強調，「西藏自古以來就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗！」