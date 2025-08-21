快訊

西藏自治區成立60周年慶祝大會 習近平親自赴拉薩出席

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平。圖／取自央視新聞
大陸國家主席習近平。圖／取自央視新聞

中共總書記、大陸國家主席習近平21日出席西藏自治區成立60週年慶祝大會。中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧向西藏自治區贈送習近平題詞的「共建中華民族共同體，書寫美麗西藏新篇章」賀匾。

據央視新聞，習近平21日當天在拉薩市布達拉宮廣場出席上述大會，與西藏各族各界幹部群眾約2萬人共同歡聚，慶祝西藏自治區成立60周年。此前，習近平20日飛抵拉薩出席西藏自治區，隨行還有政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇兩位中共政治局常委，過往從未有先例，規格創下歷來之最。

新華社20日指出，習近平作為中共總書記、國家主席、中央軍委主席率「中央代表團」到西藏出席西藏自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次」，體現中共中央對西藏工作高度重視。

針對西藏地區的治理，習近平在聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報時指出，西藏要全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，堅持穩中求進工作總基調，持續深入抓好「穩定、發展、生態、強邊」四件大事。他並稱，首先是要保持西藏的政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。要進一步鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設。

具體措施上，習近平提到，要在西藏積極創建民族團結進步模範區，並呼籲推廣普及國家通用語言文字，促進各民族交往交流交融，推動西藏與大陸內地經濟、文化、人員雙向交流。要按照系統推進「中國宗教中國化」、加強宗教事務治理法治化的要求，引導藏傳佛教與「社會主義」社會相適應。

至於在西藏地區建設發展方面，習近平則稱，要有效推進雅魯藏布江下游水力發電、川藏鐵路等重大工程建設。要加強生態文明建設，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，守護好「世界屋脊」和「亞洲水塔」；並要求統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

公開資料顯示，習近平曾在2011年、2021年2度前往西藏慶賀「和平解放」。

中共總書記、大陸國家主席習近平21日出席西藏自治區成立60週年慶祝大會。圖／取自央視新聞
中共總書記、大陸國家主席習近平21日出席西藏自治區成立60週年慶祝大會。圖／取自央視新聞

西藏 習近平 自治區

