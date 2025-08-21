陸「九三閱兵」進入密集演練期 北京再啟大規模交管

北京九三閱兵腳步將近，大陸官方近來正密集排練，封控大範圍區域。官方20日晚再發通告指，北京天安門地區及相關道路將從22日晚上10時至24日凌晨，再次分時、分段採取臨時交通管理措施。

北京市公安局公安交通管理局20日在網站上發出通告表示，為保障專項活動安全順利，依道路交通安全法規相關規定，決定對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。

根據通告，22日22時起至23日6時，西華門路口至東華門路口一帶，除持有活動專用證件者外，禁止其他車輛及行人通行。8月22日22時至8月24日7時，天安門廣場東西側路、人大會堂西路、新大路等周邊道路，同樣實施臨時管制。23日凌晨及上午，昌平南口地區溫南路、昌流路將分時封閉；23日15時至24日7時，天安門、故宮午門至神武門外廣場、中山公園、勞動人民文化宮及西華門至東華門一帶也將限制通行。

此外，長安街、光華路、西大望路、東華門大街、北河沿大街、景山周邊、前門及崇文門地區等路段，將於23日下午至24日清晨分時段實施交通管制。府右街、北池子、文津街及東二環部分路段，亦將在23日晚至24日凌晨臨時封閉，居民可憑有效證件步行進入。

另據公告，24日凌晨起，復興門橋至新興橋、西二環部分路段、東直門橋至東便門橋，以及工人體育場北路、朝陽公園南路等地區，將分時段禁止通行，車輛和行人須按規定繞行。

中共解放軍少將徐貴忠20日表示，閱兵總的原則就是不擾民、少擾民，最大限度降低對北京市居民影響，具體包含5個方面。軍方也向「北京市委、市政府和廣大人民群眾」表示誠摯敬意和衷心感謝。

事實上，在此次九三閱兵活動前，北京已多次實施交通管制，分別在9日夜間至10日凌晨，以及16日傍晚5時30分至17日凌晨3時30分，於天安門地區舉行了2次抗戰勝利80周年大會綜合演練。天安門地區及相關道路也分別在9日傍晚6時至活動結束，以及15日晚上10時至活動結束，分時、分段採取臨時交通管理措施。影響範圍觸及北京市區三環以內多個區域以及地鐵、公車路線，而天安門廣場周圍20日開始也將封閉數日。

針對北京為了閱兵多次實施交管，有不少網友在微博上表示，「沒事，乾脆放個大假，大家都來看看吧」。還有人說，「確實可以放個假」，「來個閱兵假吧，七天」。