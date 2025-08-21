王毅出席「中阿巴外長對話」 籲三方深化互信合作

大陸外長王毅20日結束對印度訪問後轉往阿富汗首都喀布爾，出席第6次中阿巴三方外長對話。他表示，中方願與阿富汗、巴基斯坦深化睦鄰互信，密切各層級交往，推動經貿、安全與反恐合作，反對外部勢力干涉，促進地區和平穩定。

據大陸外交部網站，王毅在會上說，當前世界進入新的動盪變革期。中國願同阿富汗、巴基斯坦深化睦鄰互信，在涉及彼此核心利益問題上相互理解、相互支持，堅決反對任何外部勢力插手干涉本地區，堅決反對任何組織或個人在本國境內從事損害彼此國家主權、安全和領土完整的行為。

王毅認為，三方應進一步密切各層級交往，不斷鞏固戰略互信。中方支持阿巴改善雙邊關係，深化利益交融，堅持通過對話協商妥處分歧，推動中阿巴三方合作行穩致遠。

王毅指出，三方要擴大發展合作，擴大貿易投資往來，加強互聯互通網絡建設，增進民心相通；要健全安全對話機制，深化執法安全合作，加強打擊跨國恐怖活動，在協商一致基礎上標本兼治剷除恐怖主義滋生土壤；要秉持安全不可分割原則，重視彼此合理安全關切，走出一條合作安全、共同安全之路。

此外，王毅20日也分別與阿富汗總理阿洪德、內政部長哈卡尼、外長穆塔基會面。王毅在會面時說，中方一貫奉行不干涉內政原則，尊重阿富汗人民的選擇，尊重阿獨特文化传統，尊重阿根據國情確立的治理模式，支持阿堅持獨立自主，實現發展振興。

他表示，歷史上帝國主義者、殖民主義者、霸權主義者都想侵占阿富汗，最終都以失敗告終，這樣的圖謀今後也不會成功。中方一貫主張大小國家一律平等，反對以強凌弱、以大欺小，各國應平等相待、合作共贏。這個世界不應富者愈富、貧者愈窮，每個國家包括阿富汗都有實現發展振興的權利。

王毅提到，阿富汗政局變化後，中方外長2次到訪，體現了中方發展對阿關係、弘揚傳統友好的真誠願望；中方也將繼續主持公道，反對單邊霸凌，同阿富汗開展各領域合作。

王毅還說，中國願為阿發展振興作出貢獻，以提升阿方自主發展能力，繼續在多邊機制為阿主持公道，反對對阿無理打壓和凍結資產，並呼籲阿富汗採取有力措施打擊「東伊運」等國際恐怖勢力，為雙方合作提供有力保障和必要環境。