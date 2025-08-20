風波越鬧越大…港府飲用水詐騙案延燒 香港海關出手抓人

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港政府飲用水懷疑詐騙案層層升級。示意圖／ingimage
香港政府飲用水懷疑詐騙案層層升級，香港海關海關以涉嫌違反《商品說明條例》為由，拘捕涉事公司董事夫婦，香港警察派員到廣東東莞取證，出事的港府物流署說只支付過港幣二千多，但不會再付款。

今年三月，香港政府物流署透過招標，邀請服務供應商提供瓶裝飲用水，使用者為香港部份政府辦公室。聲稱經過招標程序，但最後飲用水沒有使用香港品牌，而用了比一些香港大牌子飲用水貴兩成的中國大陸水，被揭發有質量問題，風波越鬧越大，最後成了一場港府「水災」。

事件升級到一定程度就是抓人。香港海關星期三宣布拘捕「鑫鼎鑫商貿有限公司」的六十一歲男董事呂子聰，及他五十七歲的太太，即公司股東。海關說懷疑兩人向政府辦公室供應的飲用水，附有虛假的製造商資料。

香港海關表明高度重視事件，透露製造商「樂百氏」已向警方舉報，海關會積極向政府物流署及警方等相關部門跟進，保持緊密聯繫。香港海關商品說明調查科首席貿易管制主任郭家駒說，案件仍在調查中，不排除會有進一步拘捕行動，又說會繼續與物流署及相關政府部門了解及跟進事件，並與警方保持密切聯繫。

香港警方早前表示，涉事物流公司位於香港元朗的貨倉尚有2,600支涉案飲用水，香港海關與警方的聯合調查已開始，警方亦已到東莞水廠搜證。

政府物流署說，已經向鑫鼎鑫商貿有限公司，支付港幣2,268元，但未有交代款項用途，只表示有關合約已終止，政府不會再向鑫鼎鑫支付任何款項。

香港 海關 物流

