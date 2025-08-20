習近平稱治理西藏首要保持「4件事」 努力推廣通用語言文字

中共總書記習近平今天在西藏說，「治藏、穩藏、興藏」首先是要保持西藏的「政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順」，並要推廣普及國家通用語言文字，且要按照系統推進「宗教中國化」等要求，引導藏傳佛教「與社會主義社會相適應」。

新華社報導，習近平今天率領中共中央代表團，出席西藏自治區成立60週年慶祝活動，他在聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報時，作上述表示。這是習近平在「北戴河休假」後首度公開露面。

習近平首先說，西藏要全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，紮實推動「高質量發展」，持續深入抓好「穩定、發展、生態、強邊」四件大事，努力建設「團結、富裕、文明、和諧、美麗」的社會主義現代化新西藏。

他聲稱，西藏自治區成立60年來，在中共中央堅強領導和全國人民大力支持下，自治區黨委和政府團結帶領全區各族人民「艱苦奮鬥、開拓進取，堅持和完善民族區域自治制度，深入開展反分裂鬥爭」，經濟社會發展取得舉世矚目的重大成就，雪域高原發生「翻天覆地的變化」，與全國各地一道「如期全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」。

習近平說，「治藏、穩藏、興藏」首先是要保持西藏的「政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順」。要進一步鑄牢「中華民族共同體意識」、推進「中華民族共同體建設」。

他又說，要加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史宣傳教育，廣泛宣傳西藏自治區60年來的「輝煌成就」，講好新時代西藏故事，引導各族幹部群眾不斷增進「五個認同」（對「偉大祖國」的認同、對中華民族的認同、對中華文化的認同、對中國共產黨的認同、對中國特色社會主義的認同）。

習近平強調，要在西藏積極創建全國民族團結進步模範區，推廣普及國家通用語言文字，促進各民族交往交流交融，推動西藏與內地經濟、文化、人員雙向交流。要按照系統推進「中國宗教中國化」、加強宗教事務治理法治化的要求，引導藏傳佛教「與社會主義社會相適應」。要強化黨建引領，健全社會工作體制機制，更好凝聚服務群眾，夯實社會治理基礎。

他說，西藏發展有自身特點，要從實際出發推動「高質量發展」。要因地制宜發展高原特色優勢產業，特別是特色農牧業和清潔能源產業，持續發展資源加工業，積極發展現代服務業，促進文旅產業融合。

習近平又說，要有力、有序、有效推進雅魯藏布江下游水力發電工程、川藏鐵路等重大工程建設。要加強生態文明建設，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，守護好「世界屋脊」和「亞洲水塔」。

他要求統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，紮實做好就業、教育、醫療衛生、社會保障、養老、托幼等民生工作，進一步提升各族群眾的獲得感、幸福感、安全感。並要繼續做好定日縣災後重建工作。

習近平還說，要堅持不懈用「新時代中國特色社會主義思想」凝心鑄魂，引導西藏各族幹部群眾「聽黨話、跟黨走」。